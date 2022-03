En pleine guerre en Ukraine, Moscou renforce son contrôle sur l'information

En pleine invasion de l’Ukraine, les députés de la chambre basse du Parlement russe ont voté ce vendredi matin un texte muselant davantage la presse, mais aussi toute la population.

Les députés élargissent encore un peu plus l’arsenal répressif. Selon l'amendement adopté ce vendredi par la Douma lors d'une session extraordinaire, quiconque publie des « informations mensongères » sur les forces armées risque désormais jusqu’à 15 ans de prison. Depuis huit ans déjà, les journalistes ont interdiction de parler des pertes de l’armée et depuis plusieurs mois, plus aucune publication sur le moral des troupes n’est autorisée. Des mots comme « guerre » ou « invasion » sont d’ailleurs interdits.

Une nouvelle étape vient d'être franchie avec un texte volontairement vague, qui doit permettre aux autorités russes de réprimer toute critique envers les forces armées en pleine offensive sur l’Ukraine. Car Moscou affirme que des « fake news » sont utilisés par « les ennemis ». Comprendre : les États-Unis et leurs alliés, pour attiser les divisions en Russie. Un deuxième amendement, lui aussi voté ce vendredi matin, interdit les « appels à imposer des sanctions à la Russie », pays confronté à de dures mesures de rétorsion occidentales pour son invasion de l'Ukraine.

La BBC retire ses journalistes de Russie

Ces textes, qui s'appliquent à la fois aux médias et aux particuliers russes comme étrangers, devaient encore être approuvés par la chambre haute dès vendredi. Ils permettent aux autorités de renforcer leur arsenal pour contrôler le récit qu'elles font à la population russe de l'invasion de l'Ukraine, présentée comme une opération limitée visant à protéger les russophones d'un « génocide ». Signe de l'importance pour Moscou de garder le contrôle, la présidente la chambre haute du Parlement, Valentina Matvienko, a accusé l'Occident d'avoir « lancé une guerre de l'information contre la Russie sans précédent par son ampleur et son agressivité ».

Suite à cette adoption, et estimant que Moscou semblait vouloir « criminaliser le journalisme indépendant », la BBC a annoncé retirer tous ses journalistes de Russie pour assurer leur « sécurité ». Le directeur général du média britannique, Tim Davie, a néanmoins précisé continuerait à informer en russe depuis l'extérieur de la Russie. Le journal russe indépendant Novaïa Gazeta a pour sa part été contraint de supprimer des contenus afin d'éviter des sanctions.

Deux médias avaient déjà pris les devants. Jeudi, après le blocage de leurs sites par les autorités, la station de radioÉcho de Moscou a annoncé son auto-dissolution et la chaîne de télévision indépendante Dojd a suspendu son activité jusqu'à nouvel ordre. Le site d'information Znak a suivi cet exemple et lui aussi annoncé vendredi l'arrêt de son travail « à cause du grand nombre de restrictions qui sont récemment apparues dans le fonctionnement des médias en Russie ».

Par ailleurs, ce matin, sur les sites en langue russe de la BBC et de la Deutsche Welle, certains articles ne sont plus accessibles et les internautes ne peuvent plus ouvrir les pages d’accueil de deux sites indépendants, Meduza et Svoboda.

