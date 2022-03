Guerre en Ukraine: les effets sur l’acheminement du gaz naturel et les marchés européens

ASSOCIATED PRESS - Bela Szandelszky

L’interruption à nouveau, ce jeudi du flux du gaz en direction de l'ouest de l'Europe via le gazoduc Yamal-Europe ne fait que perturber les marchés. (Image d'illustration)

La guerre en Ukraine pousse les prix du gaz naturel vers des sommets. Le cours européen de référence du gaz naturel, le TTF néerlandais, a culminé aujourd'hui à près de 200 euros le mégawhattheure (MWh), un record historique. Et l’interruption à nouveau, ce jeudi du flux du gaz en direction de l'ouest de l'Europe via le gazoduc Yamal-Europe ne fait que perturber les marchés.

Le gazoduc Yamal-Europe achemine du gaz russe vers la Pologne et l'Allemagne via la Biélorussie. Son interruption même temporaire pourrait être considérée comme une mise en garde de la part de Moscou.

« C’est peut-être un signal envoyé par la Russie pour dire “regarder ce que nous pouvons faire potentiellement”, estime Nicolas Mazzucchi, spécialiste des questions d'énergie à la Fondation pour la recherche stratégique. Et là toute la question étant de savoir qui est capable de faire pression sur l’autre de la manière la plus forte, une fois de plus, sur une perspective à court terme plutôt qu’à moyen à long terme. »

Une dépendance mutuelle qui maintient le canal de négociations

Le maintien de la relation énergétique constitue un canal de négociations entre la Russie et l’Union européenne selon Nicolas Mazzoucchi: « Le fait qu’il y ait cette dépendance, qui est mutuelle, permet aussi d’avoir aussi quelque chose à laquelle se raccrocher et d’avoir un élément qui permette de rapporter de la rationalité dans cette relation-là en expliquant que finalement tout le monde a à perdre d’une dégradation encore plus importante de la situation sachant qu’elle est déjà particulièrement dégradée. »

En effet, si les Européens dépendent de Moscou pour ses approvisionnements en énergie, les exportations des hydrocarbures sont une source vitale pour l’économie russe.

