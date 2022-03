Les Finlandais et les Suédois désormais favorables à une entrée dans l’Otan

Vladimir Poutine veut que la Finlande et la Suède, qui ne sont membres de l’Otan, s’engagent à ne jamais la rejoindre. © Yves Herman/REUTERS

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Alors que Vladimir Poutine veut que la Finlande et la Suède, non membres de l’Otan, s’engagent à ne jamais la rejoindre, plus la guerre en Ukraine avance et plus les populations de ces deux pays deviennent favorables une éventuelle adhésion.