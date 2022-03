Rasmus, en route pour l'Ukraine: «Je suis certain de ce que je fais, mais j’ai aussi très peur»

Témoignage

La semaine dernière, le président ukrainien Volodymyr Zelensky annonçait la création des « brigades internationales », invitant tous les européens qui le souhaitent à venir combattre l’avancée des troupes russes. En Pologne, des volontaires passent la frontière. RFI a rencontré l'un d'eux, venu de Suède.

Avec notre envoyé spécial à Przemysl, Nicolas Feldmann

Ce n’est a priori pas sa guerre. Rasmus a pourtant parcouru plus de 1 300 km pour arriver à la frontière. À 25 ans, dont trois passés dans l’armée suédoise, il laisse derrière lui des études en électronique pour se battre dans les « brigades internationales » ukrainiennes. « L’Ukraine est un État souverain qui ne veut pas être en guerre et voir la Russie être l’agresseur, c’est horrible, témoigne le jeune homme. Cette guerre est insensée et je pense qu’ils ont besoin d’aide. »

Rasmus semble pourtant un peu perdu. S'il a bien étudié quelques cartes d'Ukraine, rempli son gros sac d’une trousse de survie, de quelques bandages, il n’a pas encore de contact sur place. « J’espère que je vais réussir à joindre des Suédois qui partent, j’ai entendu parler de gens qui vont en Ukraine, pour le moment je n’ai réussi à contacter personne », explique-t-il.

Détermination et crainte

Dans ses yeux verts, on peut lire un mélange de détermination et d’appréhension. « Je suis certain de ce que je fais, mais j’ai aussi très peur. Je suis en ce moment un peu perdu dans mes pensées, confie-t-il. C'est compliqué de faire ce choix, mais je suis sûr de moi. »

Aujourd’hui, Rasmus montera dans un train, direction l’ouest de l’Ukraine. Il enverra un dernier message à ses parents avant de couper internet.

