[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: le Conseil de sécurité de l'ONU en réunion d'urgence

Au dixième jour de l'invasion de l'Ukraine samedi 5 mars, les troupes russes continuent leur progression et des bombardements ont été recensés hier dans plusieurs villes du pays. Vendredi, le principe de l'organisation de couloirs humanitaires a été décidé suite à des négociations entre Russes et Ukrainiens. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit actuellement en urgence depuis 16h30 TU.

Publicité Lire la suite

Article mis à jour régulièrement, cliquez sur ce lien pour rafraîchir

► Une nouvelle réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU a lieu ce vendredi. Une autre aura lieu lundi sur l'humanitaire.

► La BBC et l'agence de presse américaine Bloomberg ont suspendu le travail de tous leurs journalistes en Russie pour assurer leur « sécurité », après l'adoption d'une loi prévoyant des peines de prison en cas de diffusion d' « informations mensongères sur l'armée » et le blocage de son site russophone.

► Hier, la plus grande centrale nucléaire européenne, celle de Zaporijjia, est occupée par les Russes. Un incendie s'y est déclaré, selon un porte-parole de la centrale, suite à l'attaque russe. Quelques heures plus tard, la sécurité était signalée comme « garantie » par l'AIEA et les services d'urgence ukrainiens ont indiqué avoir « éteint » le feu.

► La Russie a augmenté ses frappes sur les villes ukrainiennes. L'une a fait 47 morts à Tcherniguiv dans le nord du pays. Les Russes ont pris le contrôle de Kherson, ville de 290 000 habitants proche de la Crimée. Plus à l'est, à Marioupol, le maire accuse la Russie de vouloir assiéger la ville.

► Plus de 1,2 million de réfugiés ont déjà fui les combats, selon un nouveau bilan des Nations unies. Aux frontières de l'Ukraine, ils sont des milliers à attendre de pouvoir traverser vers les pays voisins.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse désormais la radio publique ukrainienne en direct (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

► 0h03 : Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira une nouvelle fois en urgence lundi à 15h (20h TU) sur la crise humanitaire déclenchée en Ukraine par l'invasion de la Russie, à la demande des Etats-Unis et de l'Albanie, a appris appris vendredi de sources diplomatiques. À la suite de cette session publique, des consultations à huis clos entre les 15 membres du Conseil de sécurité suivront dans la foulée, cette fois à la demande du Mexique et de la France, à l'initiative d'un projet de résolution qui reste non concrétisé, a précisé à l'AFP un diplomate sous couvert d'anonymat.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne