Guerre en Ukraine: Antony Blinken salue l’implication de la Pologne dans la crise

Le secrétaire d’État américain poursuit sa tournée en Europe. Après Bruxelles, c’est en Pologne qu’il s’est rendu ce samedi 5 mars, avant de se diriger notamment vers la Moldavie. Objectif : montrer une unité occidentale face à la Russie.

Avec notre correspondante à Varsovie, Sarah Bakaloglou

« La coopération entre l’OTAN et la Pologne est plus importante que jamais », a souligné Antony Blinken ce samedi après sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères Zbigniew Rau. Un entretien pendant lequel la question du renforcement de la présence militaire américaine sur le sol polonais, où 10 000 soldats sont déjà présents, a été abordée.

Également au menu des discussions, l’accueil des réfugiés ukrainiens. « La Pologne fait un travail vital en réponse à cette crise », a jugé Antony Blinken. Zbigniew Rau a, lui, souligné que l’invasion russe en Ukraine créait une crise humanitaire d’une ampleur inimaginable. Tous ceux qui fuient la guerre, a rappelé le ministre, sans distinction de nationalité, seront accueillis en Pologne. Plus de 780 000 personnes ont rejoint la Pologne, fuyant la guerre dans leur pays. Depuis la frontière ukrainienne, Antony Blinken a donc salué le travail crucial de Varsovie dans l’accueil des réfugiés.

Embargo sur le charbon russe

Un peu plus tôt, c’est avec Mateusz Morawiecki, le Premier ministre polonais, qu’Antony Blinken s’est entretenu. L’occasion pour Varsovie de pousser une nouvelle fois pour des sanctions plus sévères, notamment dans le domaine de l’énergie. « La Russie dépense en grande partie l’argent reçu par la vente de ses matières premières dans son armée », a ainsi affirmé Mateusz Morawiecki. Récemment, la Pologne s’était dite prête à mettre en place un embargo sur le charbon russe. « Seuls les coups décisifs et forts résultant des sanctions seront ressentis par la Russie », a ajouté le chef du gouvernement.

Après Antony Blinken, la vice-présidente américaine Kamala Harris se rendra également en Pologne la semaine prochaine.

