Serbie: un rassemblement de soutien à Vladimir Poutine organisé à Belgrade

Dans la foule à Belgrade, vendredi 4 mars, les drapeaux serbes, russes, des républiques autoproclamées du Donbass et les portraits de Poutine côtoient le Z blanc peint sur les véhicules de l'armée russe qui attaquent l'Ukraine.

Trois organisations d’extrême droite ont organisé une manifestation de soutien à la guerre en Ukraine et à la Russie dans la capitale serbe vendredi 4 mars.

Avec notre correspondant à Belgrade, Laurent Rouy

Les supporters de Vladimir Poutine s'étaient donnés rendez-vous au pied de la statue du tsar Nicolas II vendredi soir dans la capitale serbe. Ils étaient plus de 2 000 à s'être déplacés à l'appel de deux organisations d’extrême droite et d'un mouvement antimigrants. Leitmotiv des manifestants : les Serbes et les Russes sont des frères pour toujours.

Dans la foule, les drapeaux serbes, russe, des républiques autoproclamées du Donbass et les portraits de Poutine côtoient les pancartes barrées du sinistre Z blanc peint sur les véhicules de l'armée russe qui attaquent l'Ukraine. La foule est survoltée.

Parmi elle, Dragan, la quarantaine, est enchanté. « Le peuple serbe est avec la Russie, explique-t-il. Il n'y a pas de compromis, de cul entre deux chaises. Les Russes et les Serbes ont choisi leur chaise et c'est celle à la droite de Dieu. »

Slogans anti-Otan

Les orateurs se succèdent. On entend dire que la Russie est en train d'éradiquer la menace mondiale que constitue l'Otan ou que Poutine est le chef d’État le plus courageux du monde.

Leader d'un mouvement antimigrants, Damjan Knezevic s'adresse à la foule : « Ceci est un message pour la BBC et la CNN : la russophobie en Serbie, c'est une erreur statistique. »

Tandis que l'invasion de l'Ukraine par les forces militaires russes a suscité une condamnation unanime en Europe, des médias serbes publics ont défendu au cours des derniers jours les actions du président Poutine.

Le président serbe Aleksandar Vucic a officiellement condamné l'invasion de l'Ukraine aux Nations unies tout en se refusant à imposer des sanctions à Moscou. La Russie contrôle l'industrie du gaz et du pétrole de la Serbie et détient en outre un droit de véto au Conseil de sécurité de l'ONU qui a permis d'empêcher la reconnaissance formelle du Kosovo, ancienne province serbe.

Les manifestants ont ensuite marché jusqu'à l'ambassade de Russie en scandant leur amour de Poutine. La manifestation s'est terminée sans incidents.

