Ukraine: face aux élus américains, Zelensky demande des avions et une zone d'exclusion aérienne

Lors d'un échange virtuel avec des élus du Congrès américain ce samedi 5 mars, le président ukrianien a renouvelé sa demande d'avions de fabrication soviétique. Certains sénateurs ont promis de débloquer dix milliards de dollars d'aide pour l'Ukraine.

L'accent est défiant et la demande presque désespérée. C'est peut-être la dernière qu'ils le verront en vie. Tel est l'avertissement d'un Volodymyr Zelensky aux membres du Congrès à Washington. « Des élus du Sénat et de la Chambre [des représentants, NFLR], républicains et démocrates, ont pris part à cet appel. Nous sommes unis pour soutenir l'Ukraine », a souligné le sénateur républicain Steve Daines sur la chaîne Fox News.

Le président ukrainien a réclamé à la fois une aide en matériel militaire et une intervention pour prendre le contrôle du ciel ukrainien afin d''empêcher tout bombardement russe. Il a également demandé un durcissement des sanctions économiques contre la Russie, notamment une interdiction des importations de pétrole et de gaz russes, et la suspension en Russie des cartes de crédit Visa et Mastercard, ont rapporté les élus américains cités par l'AFP.

« Donnons-leur les avions et les drones dont ils ont besoin »

Il a également « lancé un appel poignant pour que les pays d'Europe de l'Est lui fournissent des avions de fabrication russe [...] et je ferai tout mon possible pour que l'administration facilite leur transfert », a ajouté le chef démocrate du Sénat Chuck Schumer dans un communiqué.

« Il y a des avions disponibles dans certains pays de l'Otan que les Ukrainiens savent piloter, mais apparemment les États-Unis font partie du problème et non de la solution, a toutefois relevé le sénateur républicain Lindsey Graham, dans une vidéo mise en ligne sur Twitter. Donnons leur les avions et les drones dont ils ont besoin. »

Dix milliards de dollars d'aide

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell avait déclaré dimanche 27 février que des États de l'UE étaient disposés à livrer des avions de chasse de type MiG, que les pilotes ukrainiens savent manier, mais les pays concernés, dont la Bulgarie, la Pologne ou la Slovaquie, ont ensuite montré plus de retenue.

En réponse aux demandes de Volodymyr Zelensky, les élus américains ont annoncé une aide financière. « Nous débloquerons rapidement ces 10 milliards pour aider le peuple ukrainien sur les plans économique, humanitaire et sécuritaire », lui a dit Chuck Schumer, selon une source informée de la teneur des discussions qui ont eu lieu par Zoom. « Il faut que nous votions cette aide de 10 milliards, qui serait à moitié humanitaire, à moitié militaire », a insisté le sénateur républicain Steve Daines.

Avertissement de Poutine

Le président Vladimir Poutine a souligné samedi que la Russie considérerait comme cobelligérant tout pays tentant d'imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, une revendication de Kiev que l'Otan a rejetée.

« Nous entendons qu'il serait nécessaire de mettre en place une zone d'exclusion aérienne au-dessus du territoire ukrainien. Mais il est impossible de faire cela depuis le territoire ukrainien, c'est seulement possible de le faire depuis le territoire de pays voisins », a déclaré Vladimir Poutine. Mais toute mesure en ce sens serait considérée par Moscou « comme une participation au conflit armé de tout pays » dont le territoire serait utilisé pour « créer une menace envers nos militaires », a-t-il ajouté.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a vivement critiqué vendredi 4 mars le refus de l'Otan de mettre en place une zone d'exclusion aérienne en Ukraine pour neutraliser les capacités largement supérieures de la Russie dans les airs. Les pays occidentaux refusent d'accéder à cette requête, complexe à mettre en œuvre, au motif que cela entraînerait un risque important de conflit direct avec la Russie.

