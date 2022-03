Conflit en Ukraine: Vladimir Poutine continue de mettre en garde l'Occident

Le président russe Vladimir Poutine lors d'une réunion de son Conseil de sécurité, le lundi 21 février 2022 (image d'illustration). © SPUTNIK/REUTERS

Vladimir Poutine a reçu pendant trois heures, hier, samedi 5 mars, le Premier ministre israélien Naftali Bennett, qui s’est proposé comme médiateur. Un canal diplomatique de plus pour tenter d’amorcer une désescalade et ce alors que, côté américain, on suspectait dernièrement que le Kremlin pourrait prendre les sanctions économiques massives décidées en Occident pour une « déclaration de guerre ».