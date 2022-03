[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: Visa et Mastercard suspendent leurs opérations en Russie

Moscou, le 27 février: file d'attente pour sortir des liquidités à un distributeur de banque. AP - Victor Berzkin

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Au dixième jour de l'invasion de l'Ukraine samedi 5 mars, les troupes russes continuent leur progression et des bombardements ont lieu dans plusieurs villes du pays. Une évacuation des civils de Marioupol devait avoir lieu mais elle a été reportée, selon la mairie de la ville, à cause du non-respect du cessez-le-feu annoncé quelques heures plus tôt.