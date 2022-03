En Italie, la population et le gouvernement mobilisés pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens

L'Italie, qui abrite la plus grande communauté ukrainienne de l'Union européenne a accueilli près de 10 000 réfugiés depuis le début de l'offensive russe. Selon les estimations du ministère de l'Intérieur, le pays doit s'attendre à un flot « d'au moins 800 000 Ukrainiens. » Soutenu par toutes les forces politiques - y compris le parti post-fasciste Frères d'Italie - le gouvernement est prêt à répondre aux besoins les plus urgents.

De notre correspondante en Italie,

L' Italie se prépare à l'accueil d'un très grand nombre d'Ukrainiens. Les Italiens semblent prêts à un véritable élan de solidarité envers les Ukrainiens qui fuient leur pays. Cela s'explique notamment par le fait que sur les 248 000 Ukrainiens qui vivent et travaillent en Italie, 80% sont des femmes employées, pour la plupart, comme auxiliaires de vie à domicile pour des personnes âgées.

Ces femmes, si précieuses pour l'Italie, le plus vieux pays d'Europe, représentent 15% de l'ensemble des auxiliaires de vie. On constate qu'elles contribuent à donner une image très positive des citoyens d'origine ukrainienne, ne serait-ce que par le nombre croissant d'Italiens qui, de Trieste à Palerme, proposent d'héberger des réfugiés.

Au niveau gouvernemental, des décisions ont été prises pour accueillir les Ukrainiens déracinés. Le gouvernement a décrété l'état d'urgence humanitaire dès le 25 février et jusqu'au 31 décembre prochain. Cela lui permet de prendre des dispositions plus rapidement pour assister les réfugiés et faciliter les procédures de regroupement familial.

Le ministère de l'Intérieur a déjà réservé 16 000 places dans des centres d'accueil gérés sous l'autorité des préfectures et certaines ont également noué des accords avec des couvents et des hôtels.

Le gouvernement a aussi débloqué un premier fonds de 500 000 euros pour les écoliers, étudiants, chercheurs et professeurs ukrainiens afin qu'ils puissent bénéficier de cours de langue et fréquenter des établissements du système éducatif ou des instituts de recherche.

Prise en charge sanitaire

Par ailleurs, des dizaines d'ONG, dont la Caritas et la Communauté de Sant' Egidio, se mobilisent pour soutenir les réfugiés. L'Italie entend en outre évacuer en priorité les enfants orphelins dès que des corridors humanitaires le permettront.

Les réfugiés seront également pris en charge sur le plan sanitaire. La première urgence est ainsi la vaccination contre le Covid-19, car moins de 35 % de la population ukrainienne est vaccinée.

Plusieurs régions, dont le Latium, ont mis à disposition des réfugiés des centres de tests de dépistage et de vaccination contre le Covid mais aussi contre la rougeole, la poliomyélite et la rubéole. Et, en vertu du dispositif de protection temporaire, tous pourront accéder gratuitement aux services de santé.

Des hôpitaux renommés, dont le Bambino Gesù à Rome, accueillent déjà des enfants ukrainiens. En particulier des cancéreux dont les traitements ont été interrompus par la guerre.

