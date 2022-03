Guerre en Ukraine: Florence Parly rend visite aux soldats de l'Otan stationnés en Roumanie

La ministre française des Armées Florence Parly et le président roumain Klaus Iohannis, le 6 mars 2022.

Plus de 500 soldats français sont arrivés ces derniers jours en Roumanie afin de renforcer le dispositif de l'Otan, après l'invasion russe de l'Ukraine. Cette « Mission Aigle » a reçu ce dimanche 6 mars la visite du président roumain et de la ministre française des Armées Florence Parly.

De notre envoyé spécial en Roumanie, Nicolas Falez

Sur le tarmac balayé par un vent glacial, la ministre française des Armées Florence Parly est accueillie par le président roumain Klaus Ioannis. Avec des hélicoptères et des blindés pour décor. L’immense base Mihail Kogălniceanu accueille des soldats de l’Otan, dont les camouflages varient en fonction de leur nationalité : américains, allemands, roumains, néérlandais, italiens, belges et aussi les 500 soldats que la France vient d’acheminer sur place.

« L’alliance ne menace pas la Russie »

Devant ces troupes de l’alliance Atlantique, Florence Parly a déclaré que Vladimir Poutine avait fait « le choix de la guerre », « le choix de la violence ». « L’alliance ne menace pas la Russie, l’Europe ne menace pas la Russie, personne ne menace la Russie. En revanche, il nous appartient de montrer à la Russie que notre unité est sans faille quand il s’agit de défendre nos alliés », a déclaré Florence Parly devant un millier de militaires. Et d’ajouter : « Je suis très fière de voir des militaires français déployés aujourd'hui aux côtés de militaires roumains, américains, belges, néerlandais, italiens et allemands sur cette base et sous la bannière de l'Alliance atlantique. ».

« Vous êtes le bouclier qui protège les valeurs euro-atlantiques », a notamment répondu le président roumain Klaus Iohannis.

Cette base de l’Otan est située à environ 200 km de la frontière ukrainienne. Une frontière par laquelle affluent les réfugiés par milliers. Florence Parly a d’ailleurs rendu hommage à la Roumanie pour l’accueil de ces arrivants. « Pour eux vous êtes le visage de l’Europe » a déclaré la ministre des Armées.

