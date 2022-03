Guerre en Ukraine: la compagnie aérienne russe Aéroflot va suspendre ses vols

La compagnie russe Aeroflot a décidé de suspendre tous ses vols internationaux à partir du 8 mars à 21h TU. Il en ira de même pour sa filiale low-cost Pobeda. Seules ses liaisons intérieures et avec la Biélorussie sont maintenues. La compagnie S7, la deuxième du pays, avait déjà annoncé, ce vendredi 4 mars, cesser d'opérer des vols vers l'étranger. Des décisions évidemment liées à la guerre en Ukraine.

Publicité Lire la suite

Le ciel était déjà bien orageux pour les compagnies russes bannies de l'espace aérien de l'Union européenne, du Royaume-Uni, du Canada et des États-Unis. Aujourd’hui encore, difficile de voler en pleine tempête. Et pour transporter qui ? C'est une question essentielle, souligne Didier Bréchemier Senior partner dans le cabinet Roland Berger : « Il n’y a plus beaucoup de personnes qui veulent commercer, aller en Russie ou inversement. La compagnie aérienne a peu d’intérêt à maintenir son exploitation. »

Eviter la saisie des appareils

D'autant que ces derniers jours, les systèmes de distribution Sabre et Amadeus ont annoncé l'exclusion d'Aeroflot. « Il y a deux modèles pour les compagnies, poursuit Didier Bréchemier. Soit ils se distribuent en direct, ce que font beaucoup les low-cost. Mais une compagnie "legacy’", une compagnie nationale, a besoin des agences de voyage partout dans le monde, pour pouvoir réaliser des réservations. Et les deux principaux étant Amadeus et Sabre, cela rend, pour l’Aeroflot, une incapacité à vendre ses billets. »

Autre embûche sur le tarmac, la Russie ne pouvait plus être approvisionnée en pièces détachées de Boeing et Airbus. « Elle doit très certainement avoir des pièces de rechange pour le court terme. Pour le moyen et le long terme, c’est beaucoup plus difficile. »

Les compagnies russes louent aussi beaucoup d'avions à des entreprises européennes. Le gendarme de l'aviation russe a « recommandé » de cesser ces vols vers l'étranger afin d'éviter la saisie des appareils.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne