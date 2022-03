La guerre en Ukraine ravive toutes les tensions des Balkans

Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine jeudi 24 février, la Bosnie-Herzégovine retient son souffle, craignant de voir s’ouvrir un « second front », tandis la Serbie essaie de s’en tenir à une impossible « neutralité ».

De notre correspondant régional,

Vendredi 4 mars au soir, plusieurs milliers de personnes sont rassemblées dans les rues de Belgrade à l’appel de la « Brigade populaire » (Narodna Brigada) et d’autres groupes d’extrême droite. Derrière des banderoles proclamant que « les soldats russes défendent l’Europe du fascisme », elles scandent : « Russie, Russie ! ».

Pour ces courants radicaux, l’Otan, qui a bombardé la Yougoslavie en 1999 demeure l’ennemi principal, et la Russie serait la seule à défendre encore le « Kosovo serbe ». Depuis plusieurs années, les relations se sont approfondies, l’extrême droite serbe relayant les thèmes des idéologues proches du Kremlin sur l’Occident « corrompu », miné par « l’idéologie des droits de l’homme » ou les revendications LGBT.

Les autorités serbes essaient pourtant de garder le cap d’une difficile « neutralité ». Candidat à l’intégration européenne, le pays n’est pas membre de l’Otan et a refusé de prendre des sanctions contre la Russie, mais il a voté la résolution des Nations unies qui condamne l’invasion russe, un choix bien sûr contesté par la droite radicale. Le fait est que la Serbie avait gros à perdre quelle que soit l’option retenue.

S’adressant à la nation au lendemain du début de l’invasion russe, le président Aleksandar Vucic a déclaré que le pays « devait d’abord veiller à ses propres intérêts ». En clair, pas question pour la Serbie de risquer de perdre le soutien de la Russie sur le dossier sensible du Kosovo. Moscou est en effet, avec la Chine, le seul membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies qui refuse de reconnaître l’indépendance proclamée par l’ancienne province serbe en 2008. En revanche, le choix effectué risque fort de compliquer sérieusement ses relations avec l’Union européenne, qui est pourtant son principal partenaire économique, bien loin devant la Russie.

Le Monténégro divisé, le Kosovo ne veut pas être oublié

C’est néanmoins dans le petit Monténégro que les divisions internes sont le plus directement projetées sur le conflit ukrainien. À l’appel de l’opposition pro-serbe, des centaines de personnes ont défilé dans les rues de Podgorica derrière une banderole faisant le parallèle entre « les Serbes au Monténégro et les Russes en Ukraine » qui seraient pareillement « discriminés ». Une autre banderole proclamait même : « le monde entier est russe, seul le Kosovo est serbe »…

D’autres manifestations sont prévues dans tout le pays dans les prochains jours, alors que le Monténégro se débat dans une interminable crise politique. Un accord a été trouvé jeudi pour former un gouvernement minoritaire pro-occidental, mais le président du Parlement, Strahinja Bulajic, issu du Front démocratique (DF), une coalition pro-serbe et pro-russe, refuse de convoquer l’Assemblée pour voter son investiture. Le DF appelait à un grand rassemblement ce dimanche soir, faisant craindre une convergence des tensions politiques internes et de la thématique du soutien à la Russie.

Le Kosovo, pour sa part, entend bien profiter de la crise pour avancer ses propres pions : alors que l’Ukraine, mais aussi la Moldavie revendiquent l’adhésion à l’Union européenne, le petit pays n’entend pas être « oublié ». Alors que plusieurs milliers d’hommes de l’Otan sont toujours déployés dans le cadre de la mission Kfor, le président du Parlement, Glauk Konjufca, a déclaré que le Kosovo avait besoin de sa propre armée, face à la « menace serbe », en expliquant que le contentieux entre la Serbie et le Kosovo serait « bien plus lourd » qu’entre la Russie et l’Ukraine… Ces déclarations va-t-en-guerre sont bien sûr dénoncées comme des « provocations » par Belgrade, faisant craindre le risque de nouvelles provocations dans le secteur majoritairement serbe du nord du Kosovo. Un tel scénario, du reste, ne serait pas forcément pour déplaire aux autorités de Belgrade, à quelques semaines des élections législatives et présidentielles du 3 avril, le thème de la « défense du Kosovo » permettant toujours de mobiliser l’électorat.

Depuis 2014, beaucoup de volontaires serbes sont partis se battre du côté des séparatistes russes du Donbass mais, pour le moment, c’est du côté croate que la mobilisation bat son plein. Plusieurs centaines de volontaires se sont inscrits pour rejoindre les rangs ukrainiens à l’appel de réseaux très marqués à l’extrême droite et liés au milieu des Bad Blue Boys, les supporteurs ultra du Dinamo de Zagreb.

« Ici, nous avons peur »

C’est toutefois en Bosnie-Herzégovine que les craintes sont les plus vives. « Ici, nous avons peur. Dès qu’on croit que les choses vont s’améliorer un peu, une nouvelle catastrophe survient », confie Azem Aletović, rentré à Janja en 2004 après une décennie d’exil en Allemagne. Ce gros village agricole est l’un des rares de Republika Srpska où les Bosniaques sont massivement revenus après la guerre. Mais les incidents sont constants et, depuis l’automne, la peur ne fait que monter en raison des menaces répétées de sécession de l’entité serbe d’une Bosnie-Herzégovine toujours divisée. « Il ne peut pas y avoir de sécession pacifique, comme l’évoque Milorad Dodik, le dirigeant serbe », assure Azem Aletović. « Nous savons ce que cela voudrait dire : des violences et un nouvel exode. » Les habitants de Janja vivent suspendus aux nouvelles d’Ukraine. « Si Poutine le veut, il peut ouvrir un second front dans les Balkans. S’il gagne la guerre en Ukraine, ou bien au contraire, pour faire diversion, s’il perd la partie. »

En réalité, « l’invasion russe a réduit la marge de manœuvre de Milorad Dodik, qui ne peut pas prendre le risque d’une confrontation directe avec l’Occident », assure l’analyste Tanja Topic. Il a néanmoins claqué la porte d’une réunion de la présidence collégiale du pays, refusant de s’aligner sur les sanctions européennes contre la Russie, mais il est bien peu probable qu’il prenne la moindre initiative sans le double feu vert de Belgrade et de Moscou. Alors que les Balkans s’enfoncent dans la peur, la mission militaire européenne Eufor a décidé de doubler ses effectifs en Bosnie-Herzégovine, les passant de 500 à 1 000 hommes, à titre « préventif ». « Et je n’aurais rien contre une présence d’Eufor dans une zone mixte comme la nôtre », lâche Azem Aletović.

