Le pape François dénonce «des rivières de larmes et de sang» en Ukraine

Le Souverain pontife a dénoncé dimanche 6 mars la cruauté de la guerre qui détruit l'Ukraine et pousse à l'exode sa population. L'évêque de Rome a aussi plaidé pour l'ouverture de couloirs humanitaires afin de soulager les civils ukrainiens.

Avec notre correspondant au Vatican, Éric Senanque

Avec des accents graves, qui rappellent ceux de Jean-Paul II en 1999 lors de la guerre au Kosovo, le pape François a commenté la guerre qui dévaste l’Ukraine, en prenant soin de peser ses mots. « En Ukraine coulent des rivières de sang et de larmes, a-t-il dit. Il ne s'agit pas seulement d'une opération militaire, mais d'une guerre, qui sème la mort, la destruction et la misère. Le nombre de victimes augmente, tout comme les personnes qui fuient, notamment les mères et les enfants. Le besoin d'aide humanitaire dans ce pays tourmenté augmente dramatiquement d'heure en heure ».

Un accès garanti dans les zones assiégées de l’Ukraine

Le pape a exigé l’ouverture de couloirs humanitaires, et demandé que l’accès puisse être garanti dans les zones assiégées de l’Ukraine. Le pape François a aussi tenu à remercier les journalistes qui sur le terrain, mettent leur vie en jeu pour garantir l’information, une information précieuse qui « nous permet d’être proche du drame de cette population, nous permet d'évaluer la cruauté d'une guerre ». Le Saint-Siège est disposé à tout faire pour se mettre au service de la paix a enfin rappelé le pape qui a annoncé avoir envoyé deux cardinaux en Ukraine, l’un à la frontière polonaise, l’autre à la frontière hongroise.

Le pape François avait demandé le dimanche 27 février « que les armes se taisent » en Ukraine, affirmant avoir « le cœur meurtri par ce qui se passe » dans ce pays envahi par la Russie. « Dieu est avec ceux qui recherchent la paix, pas avec ceux qui recourent à la violence », affirmait-il à l'issue de sa traditionnelle prière en public de l'Angélus place Saint-Pierre.

