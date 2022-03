Ukraine: après avoir opéré dans le Donbass, un bataillon de volontaires ukrainiens se remobilise

Reportage

Créée en 2014 pour suppléer l'armée dans le Donbass, une unité nationaliste se mobilise à nouveau pour résister aux troupes russes. Son commandant, Evgeniy Iarantsev, croit en la victoire de l'Ukraine.

Avec notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan

Âgé de 54 ans, Evgeniy Iarantsev était il y a huit ans un des commandants du bataillon Aidar, une formation de 600 hommes qui avait suppléé l’armée dans le Donbass. En 2017, cette unité nationaliste a été intégrée à l’armée et beaucoup de ses volontaires sont revenus à la vie civile,

Mais depuis le début de la nouvelle guerre, Evgeniy Iarantsev bat le rappel des troupes, pour créer un nouveau bataillon, au nom un peu particulier… « Conan, Conan le Barbare ! C’est pas mal comme nom ! Personne ne l’a encore faite, celle-là, affirme Evgeniy Iarantsev. C’est la classe, Schwarzenegger, avec son épée ! »

Ces derniers jours, près de 100 000 hommes se sont engagés dans les rangs de la Teroborona, la Défense territoriale, mais les recrues du bataillon Conan Le Barbare, aguerries au combats, seront directement envoyées sur la ligne de front.

«Au moment où je vous parle, poursuit Evgeniy Iarantsev, on est en train de passer de la Défense territoriale aux forces armées régulières. On nous donne les armes, on remplit les papiers. Parce que la Défense territoriale, elle a été conçue pour ralentir l’envahisseur aux portes de la ville, Et nous, avec l’armée, on va aller tuer les occupants, qu’ils avancent où qu’ils reculent, peu importe. »

« Tout le monde sait ce qu’il doit faire »

Cette semaine, les hommes de Iarantsev, surnommé « Béret », ont déjà été mobilisées près de l’aéroport de Hostomel, au nord de Kiev, Ils ont certes perdus deux combattants, mais le moral n’est pas atteint. «On ne dirait pas que sept années ont passé, rapporte Evgeniy Iarantsev. Tout le monde sait ce qu’il doit faire, comment se comporter à la bataille, la motivation est à son plus haut niveau. »

Evgeniy Iarantsev concède que la stratégie de bombardements massifs du Kremlin est inquiétante à court terme. Mais il pense que l’armée russe n’arrivera pas à encercler Kiev de sitôt. Il estime que l’Ukraine à la fin gagnera la guerre, mais que cela prendra beaucoup de temps.

