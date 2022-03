Accueil des réfugiés d'Ukraine: portrait d'Anastasia Stanciu, volontaire russe vivant en Roumanie

PORTRAIT

Russe vivant en Roumanie, Anastasia Stanciu fait partie des nombreux volontaires qui accueillent les réfugiés venus d’Ukraine.

C’est un flot ininterrompu à la frontière entre l'Ukraine et la Roumanie, devenue l’un des points d’entrée des centaines de milliers de civils qui fuient l’invasion russe. À leur arrivée à pied, les réfugiés sont aussitôt pris en charge : hébergement, nourriture, transport, traduction.

Anastasia Stanciu fait partie des interprètes indispensables à l’accueil des arrivants. Situation délicate pour Anastasia dont les interlocuteurs ukrainiens reconnaissent immédiatement l’accent. « Au début ils me demandent "vous êtes russe ?". Je réponds "oui, je suis russe". Alors ils espèrent qu’au moins je ne viens pas de Moscou et… surprise !... je viens de Moscou », raconte l’interprète. « Et à chaque fois il se passe la même chose : pendant deux minutes ils sont pétrifiés. Puis ils se mettent à parler… et au bout de 10 minutes ils vous tombent dans les bras et ne vous laissent plus partir. »

Anastasia Stanciu est née il y a un peu moins de 50 ans dans ce qui était alors l’Union soviétique. C’est par amour, dit-elle, qu’elle s’est installée en Roumanie, le pays de son mari. Désormais veuve, elle travaille dans une organisation non gouvernementale qui multiplie les projets écologiques, sociaux et culturels.

Un engagement au nom duquel elle s’est précipitée à la frontière ukrainienne dès le début de la guerre.« C’est apocalyptique, c’est dément. Nous les gens dans ce monde, nous ne pouvons pas laisser un homme faire cela. »

Pourquoi a-t-il fait cela ?

Un sentiment partagé avec les Ukrainiens qu’Anastasia rencontre au poste-frontière de Siret où elle passe ses journées : « Ce qui est en train de se passer n’a pas de sens. Et les réfugiés, lorsqu’ils montent dans ma voiture ici, ils me demandent "mais pourquoi a-t-il fait cela ?… pourquoi ?"… et je n’ai pas la réponse… »

Elle ne sait pas combien de temps elle restera dans cette région où affluent les civils qui fuient la guerre. « Je suis là pour vous aider », clame son t-shirt noir designé par l’artiste roumain Dan Perjovschi. Les pieds dans la neige de cet hiver roumain, ses pensées voyagent souvent auprès de ses proches en Russie.

Anastasia Stanciu s’indigne dès que la conversation aborde le pouvoir de Vladimir Poutine. « Il a fait le ménage dans les rédactions indépendantes, dit-elle, je crois que cela fait 2 ans qu’il prépare ce qui est en train de se passer. Il a investi dans la propagande comme dans une armée. Il a investi dans le lavage de cerveaux. »

Les sanctions qui s’accumulent contre la Russie ont fait irruption dans sa vie. Avec les mauvaises nouvelles de cette amie qui lutte contre un cancer à Moscou et qui désormais redoute de ne pouvoir être soignée comme il le faudrait. Anastasia échange aussi avec sa mère et sa sœur, qui vivent toujours dans la capitale russe. « Avec ma sœur, nous devions nous voir en Italie, pour une petite escapade de trois jours. Et maintenant elle me dit "tu sais nous allons l’imaginer. Je t’enverrai des photos des endroits que nous devions visiter" ».

Derrière le fin cerclage de ses lunettes rondes, les yeux bleu clair d’Anastasia se remplissent de larmes quand elle évoque cette séparation. Et la tristesse se mêle à la colère quand elle évoque ses conversations avec sa propre mère : « Elle croit que tout ce qui se passe a été organisé par les Ukrainiens. Et vous voyez, c’est pour ça que je hais Monsieur Poutine, car c’est lui qui crée cela : de l’incompréhension entre les membres d’une famille. Entre des gens qui s’aiment… »

