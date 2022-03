L'Allemagne s'oppose à un embargo sur le gaz, le pétrole et le charbon russes

Novatek, la première installation au monde de production de trains de liquéfaction de gaz naturel dans le village de Belokamenka, dans la région de Mourmansk, en Russie, le 29 novembre 2021. AFP - NATALIA KOLESNIKOVA

RFI

Les conséquences économiques du conflit déclenché par la Russie en Ukraine sont déjà là. Ce 7 mars, nouvelle poussée de fièvre sur les marchés internationaux, avec des hausses vertigineuses du pétrole et de l'or et une lourde chute des Bourses à l'ouverture en Asie. La question d'un embargo sur le gaz, le pétrole et le charbon russes est posée en Europe. Question balayée par les ministres allemands des Finances et des Affaires étrangères.