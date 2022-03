Reportage

La guerre en Ukraine fait craindre aux Polonais une attaque russe

Des réfugiés ukrainiens embarquent dans un train pour Varsovie à la gare de Przemysl, près de la frontière ukraino-polonaise, le 7 mars 2022. (image d'illustration) AFP - LOUISA GOULIAMAKI

Texte par : RFI

Plus d’un million de réfugiés sont arrivés en Pologne, pays frontalier avec l’Ukraine où l’invasion russe est regardée avec appréhension et crainte. Les premiers jours, de longues files d’attente se sont formées devant les stations d'essence en Pologne, par crainte d’une pénurie. Depuis le début de la guerre en Ukraine, de plus en plus de Polonais se pressent pour refaire leur passeport, craignant pour leur sécurité.