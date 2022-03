La Pologne face au défi de l’afflux de réfugiés ukrainiens, surtout des femmes et des enfants

Les femmes et les enfants constituent la très grande majorité des réfugiés ukrainiens en Pologne. Ici, dans la ville frontalière polonaise de Medyka, le 7 mars 2022. REUTERS - FABRIZIO BENSCH

Texte par : Sarah Bakaloglou Suivre 3 mn

Plus d’un million de réfugiés sont arrivés en une dizaine de jours. C’est la crise la plus rapide en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, selon l’ONU. Des réfugiés qui sont principalement des femmes et des enfants, les hommes entre 18 et 60 ans devant rester en Ukraine en raison de la mobilisation militaire générale. Un afflux massif de femmes et d’enfants qui pose la question de leur futur en Pologne, pour celles qui restent dans le pays, notamment en termes d’emploi.