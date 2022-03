Turquie: le secteur du tourisme perturbé par les effets de la guerre en Ukraine

Enseigne en russe sur une boutique de vêtements dans le quartier de Laleli, à Istanbul, le 4 mars 2022. (Image d’illustration) REUTERS - DILARA SENKAYA

Texte par : RFI

Avec le retour des beaux jours et après deux ans de pandémie, la Turquie comptait notamment sur les touristes russes et ukrainiens pour relancer le tourisme, un secteur qui représente 5% de son PIB, et pour renflouer ses réserves en devises étrangères. Mais avec l’invasion russe en Ukraine, les espoirs sont compromis et les professionnels sont inquiets.