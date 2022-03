Ukraine: l'UE n'envisage pas d'embargo mais souhaite réduire sa dépendance au gaz russe

Après l'embargo sur le pétrole brut décrété par le Canada, c'est au tour des États-Unis ce mardi d'imposer l'interdiction d'importer du gaz et du pétrole russe, alors que le Royaume-Uni annonce l'arrêt des importations d’ici « fin 2022 ». Le président américain affirme que sa décision a été prise en concertation avec ses alliés, mais de leur côté, les Européens sont réticents et s'apprêtent plutôt à opérer une réduction progressive de leur dépendance aux importations de sources d'énergies fossiles russes.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Bénazet

L'Allemagne est loin d'être la seule à dépendre des importations énergétiques russes ; c'est le cas aussi de l'Italie et de plusieurs pays d'Europe centrale et orientale. Avec la Bulgarie et les Pays-Bas, elle s'oppose à un embargo, mais les Vingt-Sept sont en réalité relativement d'accord pour ne pas acculer l'un des leurs à des situations de pénurie.

La dépendance énergétique de l'Europe représente un véritable casse-tête pour l’UE. 46,7% du charbon, 41,1% du gaz naturel et 26,9% du pétrole brut consommés y sont importés de Russie.

La Commission européenne propose une série de mesures pour des sources d’approvisionnement alternatives, une accélération de la décarbonation de l’énergie. Et les citoyens peuvent participer, selon Frans Timmermans, vice-président de la Commission.

Pour lui, baisser les chauffages domestiques d'un degré économiserait dix milliards de m3 de gaz d’ici fin 2022. « Je crois qu'il est important que nos citoyens soient informés que leur comportement peut avoir une influence positive sur la consommation d'énergie, et si on voit les quantités qui sont impliquées, c'est un petit changement de comportement qui, collectivement, peut avoir un impact énorme sur la consommation d'énergie. En changeant notre comportement en tant que citoyen, nous pouvons nous débarrasser en partie de la dépendance au gaz russe. »

Dix milliards de m3, c'est 10% de la réduction des importations de gaz que la Commission propose. Elle veut réduire des deux tiers les importations de gaz cette année et parvenir d'ici à la fin de la décennie à rendre l'UE indépendante des importations d'hydrocarbures russes.

