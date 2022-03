Ukraine: les habitants tentent de fuir la ville d'Irpin sous les bombes

Reportage

Combats intenses dans la localité de Boutcha et d'Irpin, ville stratégique sur la route de Kiev. Des dizaines de roquettes se sont abattues, y compris sur des habitations. Sur place, les habitants n'ont qu'une idée en tête : fuir en empruntant le couloir humanitaire à la sortie de la ville.

Avec nos envoyés spéciaux en Ukraine, Pierre Olivier et Bertrand Haeckler

Les explosions résonnent. La ligne de front est au bout de cette route entre Irpin et Boutcha. « C'est à 2 km d'ici », explique un soldat ukrainien qui rentre du front, mitraillette en bandoulière et chargeurs sur son gilet par balles. « Aujourd'hui, on a reçu environ 35 roquettes. »

L'artillerie russe fonctionne à plein régime. La nuit de lundi à mardi, des quartiers résidentiels étaient frappés. Le chef de ce bataillon vient de rentrer avec ses hommes. Ce sont des combats de haute intensité qui s'y déroulent, décrit-il. « Ils tirent partout, y compris sur les quartiers résidentiels. Ils s'en foutent ! Mais viser et détruire des habitations, c'est complètement amoral ! »

Des civils apeurés quittent leurs habitations bombardées

Ce mardi, des centaines de civils totalement apeurés, certains en état de choc, fuient la ville avec leurs animaux de compagnie et quelques affaires. Beaucoup ne savent même pas où aller et où trouver refuge. L'effroi se lit sur les visages. « La guerre ! La guerre... pourquoi ? », se demande cette femme très inquiète pour sa famille. Elle vient de fuir Irpin par la route.

Sur ce carrefour à la sortie de la ville, des habitants arrivent en voiture, en bus, en ambulance parfois. « Notre maison a été bombardée par l'armée russe. Entièrement détruite ! Maintenant, nous n'avons nulle part ou aller ! »

Un peu plus loin, cette femme porte son bébé dans les bras. Des valises partout autour d'elle : « On s'est fait bombarder pendant les combats. Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus de gaz à Irpin. C'est pour ça que nous sommes partis. Nous allons aller chez mon frère, à l'ouest de l'Ukraine. »

La neige se met à tomber, le froid est saisissant. Dans des tentes de fortunes, de jeunes volontaires et des associations humanitaires apportent leur aide : « J'ai fui Irpin et je suis venu ici pour aider les réfugiés. On leur donne du thé ! »

Les visages sont graves, fatigués. Des soldats portent des vieillards en fauteuil roulant pour les faire monter dans un bus. Ce jeune, lui, est venu attendre sa petite amie, qui habite à Irpin. Il n'a pas de nouvelles d'elle.

Elle m'a appelé hier, mais elle n'avait plus que de 2% de batterie sur son téléphone. Je ne sais pas où elle est ! J'ai appelé la ligne d'urgence du gouvernement. Il faut qu'ils m'aident !

Un ville-clé pour assiéger Kiev

Irpin est un point stratégique. Cette ville verrouille la route qui mène à la capitale, Kiev. Pour le moment, sur ce front, les Ukrainiens défendent leurs positions. Mais pour combien de temps encore ?, s'interrogent les militaires.

L'armée russe est entrée dans Irpin. L'objectif des Russes, c'est de prendre entièrement la ville et après dans quelques jours, ils vont essayer d'envahir Kiev.

Tous ont désormais la certitude que les combats vont durer. « Poutine veut envahir toute l'Ukraine, il ne se contentera pas de quelques localités », assure l'un d'entre eux. Si Irpin tombe, l'armée russe pourrait resserrer son étau autour de Kiev et envahir la ville. C'est le scénario de plus en plus redouté par les soldats ukrainiens.

Après quelques heures de repos, ces hommes retourneront se battre. « On est ukrainiens, on ne connait pas la peur. Nous sommes des combattants », lance un soldat, un large sourire aux lèvres, le poing levé.

