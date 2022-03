[EN DIRECT] Guerre en Ukraine : des grandes firmes américaines suspendent leurs activités en Russie

Au quatorzième jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, RFI fait le point sur les dernières informations disponibles.

Les points essentiels :

► McDonald's, Coca-Cola, Starbucks et quelques autres multinationales américaines ont annoncé la suspension de leurs opérations en Russie

► Joe Biden a annoncé un embargo sur les importations américaines de pétrole et gaz russes afin de « porter un nouveau coup puissant » à Vladimir Poutine.

► Le nombre de réfugiés ayant quitté l'Ukraine a dépassé les 2 millions, selon le HCR.

► Les premiers civils évacués via des couloirs humanitaires de la ville de Soumy, dans le nord de l'Ukraine, sont arrivés « en sécurité » dans le centre du pays

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse désormais la radio publique ukrainienne en direct (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

01h15 : Joe Biden salue la décision des entreprises qui se retirent de Russie

« Des grandes entreprises se retirent entièrement de Russie, a déclaré le président américain après avoir annoncé l’embargo américain sur le pétrole russe. Sans qu’on le leur demande, sans que nous leur demandions. Pendant le week-end, il y a eu Visa, Mastercard, American Express. Elles ont toutes suspendu leurs services en Russie. Toutes. Elles ont rejoint une liste d’entreprises américaines et globales comme Ford, Nike, Apple. Elles aussi ont suspendu leurs opérations en Russie. La Bourse américaine a arrêté les échanges de nombreux tires russes. Le secteur privé est uni contre le choix de la guerre brutale fait par la Russie ».

01h00 : la guerre en Ukraine vue par les diasporas russes et ukrainiennes en Argentine

Estimée à 450 000 personnes (1% de la population du pays), la communauté d'origine ukrainienne en Argentine serait la plus importante d'Amérique latine et la septième au monde. Et la communauté d'origine russe, estimée à 350 000 personnes, serait également la plus importante de la région. Comment ces deux communautés vivent-elles la guerre qui voit s’affronter aujourd'hui leurs pays d'origine ?

► Argentine: la guerre en Ukraine vue par les diasporas russes et ukrainiennes

00h30 : McDonald's, Coca-Cola, Starbucks et quelques autres multinationales américaines suspendent leurs opérations en Russie

Plusieurs de ces entreprises, symboles de la culture américaine dans le monde, faisaient depuis quelques jours l'objet d'un appel au boycott sur les réseaux sociaux, tandis que des investisseurs commençaient à poser des questions. McDonald's a décidé mardi de fermer temporairement ses 850 restaurants en Russie.

Starbucks, qui jusqu'à présent faisait valoir que ses 130 cafés en Russie étaient gérés sous franchise par un groupe koweïtien, a finalement indiqué mardi que ce dernier avait accepté de fermer temporairement les établissements portant son nom.

Et Coca-Cola va suspendre ses opérations dans le pays. Son concurrent PepsiCo, présent en Russie depuis plus de 60 ans, a choisi de cesser la vente de ses boissons gazeuses mais de continuer à fournir des aliments jugés essentiels, comme la poudre pour bébés.

