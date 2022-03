Guerre en Ukraine: «J’étais affolé à l’idée de prendre les armes»

Entretien

Comment résister à l'invasion russe quand on est un jeune Ukrainien et qu'on ne veut pas prendre les armes ? C'est le cas de Oleg Sosnov, 35 ans. Dans sa vie d'avant la guerre, il travaillait comme curateur de projets culturels. Mais depuis le 24 février et le début de l’invasion russe, il se terre dans son appartement à Kiev. Hors de question pour lui de fuir sa ville natale, ni de fabriquer des cocktails Molotov - Oleg Sosnov a décidé de se battre sur un autre front : celui de l'information et de l'entraide.

RFI : Moscou a annoncé, mardi 8 mars, l'instauration d'un cessez-le-feu et des corridors humanitaires à Kiev, Tchernihiv, Soumy, Kharkhiv et Marioupol pour laisser partir les civils. Ces déclarations sont-elles suivies d’effets dans la capitale où vous vivez ?

Oleg Sosnov : Toute la nuit [de lundi à mardi, NDLR] nous avons entendu des explosions. C’était des missiles qui ciblaient Kiev, mais l’armée ukrainienne les a interceptés. Deux avions ont été abattus à 30 kilomètres de Kiev. L’un est tombé près du village où habite l’un de mes meilleurs amis, donc je sais parfaitement ce qui s’est passé là-bas. Les Russes ont en effet annoncé l’établissement de corridors humanitaires, mais dans le même temps ils ont tué des gens qui voulaient quitter la ville. Je ne crois donc pas une seconde à ces annonces russes de corridors humanitaires, surtout quand il s’agit de Kiev. Ici, il y a encore des trains et des bus qui arrivent à sortir de la ville pour prendre la direction de l’Ouest, ils vont vers Lviv ou Oujgorod. Les gens partent aussi en voiture vers la Slovaquie, la Roumanie et la Moldavie. Mais le problème, ce sont les énormes embouteillages sur la route entre Kiev et les régions plus à l’Ouest. Des trajets qui, en temps normal, se font en cinq heures durent actuellement 15 heures, voire plus. À présent, nous avons surtout besoin de corridors humanitaires dans la banlieue de Kiev, notamment à Irpin, Boutcha et Gostomel, où les gens sont bloqués depuis plusieurs jours, sans électricité et sans chauffage. Il y a eu une première tentative pour évacuer les habitants, mais les Russes ont bombardé et tué des gens. Un ami à moi qui est photographe a tout documenté.

RFI : Avez-vous envisagé de prendre les armes comme le font beaucoup d’Ukrainiens ?

Je suis allé voir le bureau de la défense territoriale de mon quartier, parce qu’on y distribuait des armes dès les premiers jours de la guerre. Mais j’étais affolé, car je n’ai pas fait de service militaire et je n’ai aucune expérience militaire depuis 2014. Dans ma vie d’avant la guerre, j’ai monté des projets culturels, et je garde de très bonnes relations avec des artistes de renommée mondiale qui ont jusqu’à 500 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Donc, je les incite à publier des informations sur ce qui se passe ici. Je me mobilise sur le front de l’information. Ce qu’il faut comprendre, c’est que dans une guerre hybride, on peut parler de deux invasions : il y d’abord l’invasion militaire, mais il y a aussi une invasion par la propagande. Je fais tout ce que je peux pour affronter cette guerre de communication russe et j’aide à y résister. J’aide aussi les gens qui veulent fuir et qui cherchent des contacts, des chauffeurs et les bonnes routes pour sortir d’ici ou encore des lieux où dormir. Je ne suis pas un soldat, mais j’essaie d’être utile quand même, dans le domaine qui m’est plus familier. C’est aussi une forme de résistance, un peu plus passive, mais quand même.

Comment vivez-vous sous la menace permanente d’un assaut massif sur Kiev ?

Je vis seul dans un appartement au centre-ville. Dès le premier jour, je suis allé voir les caves et abris anti-bombes près de chez moi, mais ils ne sont pas du tout aménagés : ils sont mal aérés, sales et humides. À ceux qui ont décidé de dormir chez eux, on a conseillé de dormir entre deux murs porteurs car ils sont plus solides. Moi, je suis resté chez moi, tout en préparant un sac pour un départ en urgence, avec mes documents, de l’argent, un peu de nourriture et quelques vêtements. Pendant sept jours, j’ai dormi sur un matelas par terre. Mais là, je n’en peux plus de cette horreur, de cet état de stress permanent et j’ai décidé de dormir à nouveau dans mon lit.

Est-il encore possible de sortir pour s’approvisionner ?

Oui, je peux encore sortir. Il y a des hommes armés qui surveillent les postes de contrôle, les barricades et les chicanes antichars qui ont été érigées partout dans la ville. Bien entendu, il n’y a plus beaucoup de produits alimentaires dans les supermarchés. Il y a encore des livraisons, mais chaque jour, les rayons sont vides dès la mi-journée. J’ai stocké un peu de nourriture chez moi pour tenir trois ou quatre jours, de l’eau potable aussi. Tous les deux jours, j’essaie de sortir pour faire quelques courses. Avec un peu de chance, je trouve ce qu’il faut. Entre 20 heures et 8 heures le matin, c’est le couvre-feu et on n’a pas le droit de sortir.

