Moldavie: élan de solidarité envers les réfugiés ukrainiens

Des réfugiés venus d'Ukraine accueillis à Chisinau, la capitale de Moldavie, le 5 mars 2022. © AP Photo/Sergei Grits

Plus de deux millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays. Parmi les pays limitrophes, la Moldavie est celui qui a accueilli le plus de réfugiés proportionnellement à sa population. C'est un défi de taille pour cette nation parmi les plus pauvres d'Europe. Sa présidente a d'ailleurs récemment appelé la communauté internationale à plus de soutien.