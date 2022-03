[En DIRECT] Guerre en Ukraine : des pourparlers se préparent en Turquie

Au quinzième jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, suivez les dernières informations disponibles en direct.

Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► La Turquie doit accueillir jeudi les ministres russe et ukrainien des Affaires étrangères. Il s'agit de la première rencontre à ce niveau depuis le début de l'invasion le 24 février. Serguei Lavrov et Dmytro Kuleba seront reçus par le ministre turc Mevlut Cavusoglu à Antalya, dans le sud.

► Les dirigeants de l'UE doivent se réunir ce jeudi à Versailles lors d'un sommet informel. Il y sera question de la réduction de la dépendance de l'Europe aux énergies russes, ainsi que du renforcements des liens avec l'Ukraine.

► Les neuf jours de siège russe de Marioupol, dans le sud-est, ont fait un total de 1 207 morts parmi les civils, a indiqué la mairie sur sa chaîne Telegram. Un hôpital pédiatrique de cette ville portuaire stratégique a été détruit par des bombardements russes mercredi, a annoncé un responsable régional.

► Plus de 5 000 civils ont été évacués via des couloirs humanitaires de la ville de Soumy, dans le nord de l'Ukraine. Et 3 000 personnes ont pu être extraites mercredi d'Irpin et de Vorzel, au nord-est de Kiev, d'après la police.

► Selon l’ONU, plus de 470 civils ont été tués et plus de 2 millions de personnes ont fui l’Ukraine depuis le début de l’offensive militaire russe. Parmi elles figurent un million d'enfants, d'après l'ONG Save The Children. Près de 140 000 exilés se sont ajoutés au décompte ces dernières 24h.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

00h37 : la ministre américaine de l'Energie demande aux pétroliers d'augmenter leur production

La ministre américaine de l'Energie a demandé aux compagnies pétrolières du pays de produire davantage de pétrole pour soulager le marché, tendu par la guerre en Ukraine et l'embargo américain sur les exportations russes.

« Nous avons besoin de plus d'approvisionnements », a exhorté Jennifer Granholm durant son intervention lors de la conférence CERAWeek organisée à Houston, au Texas. « Nous sommes sur le pied de guerre », a-t-elle expliqué à un parterre de dirigeants de l'industrie. « Cela signifie puiser dans les réserves stratégiques (de pétrole) partout dans le monde. » « Et cela veut dire, pour vous, produire davantage aujourd'hui, quand vous le pouvez », a-t-elle insisté.

Malgré la flambée des cours, les groupes pétroliers se sont, pour l'instant, refusés à accélérer franchement leur production, disant craindre un possible retournement du marché si l'offre venait à devenir trop abondante.

00h30 : des diplomates se réunissent à l'ambassade de France au Nicaragua pour soutenir l'Ukraine

Des diplomates européens, des Etats-Unis, du Japon, du Canada, du Panama, de Colombie et du Brésil se sont réunis mercredi à la résidence de l'ambassadeur de France au Nicaragua pour affirmer leur soutien à l'Ukraine envahie par la Russie, alliée historique du président nicaraguayen Daniel Ortega.

« Nous sommes ici pour affirmer et montrer notre soutien (à l'Ukraine) et (notre) unité autour des principes fondamentaux de la souveraineté, de l'autodétermination, contre l'ingérence dans les affaires internes d'un autre pays, comme dans le cas de l'Ukraine », a déclaré l'ambassadeur de France à Managua Brieuc Pont.

00h20 : la Turquie s’apprête à accueillir les ministres russe et ukrainien des Affaires étrangères

Serguei Lavrov et son homologue ukrainien Dmytro Kuleba seront reçus par le ministre turc Mevlut Cavusoglu à Antalya (Sud), station balnéaire prisée des touristes russes. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a multiplié les efforts de médiation depuis le début de la crise, a fait valoir mercredi que « la Turquie peut parler à la fois à l'Ukraine et à la Russie ». « Nous travaillons pour éviter que la crise ne se transforme en tragédie », a-t-il insisté.

Mercredi, M. Kuleba a assuré dans une vidéo sur Facebook qu'il ferait tout pour que les « pourparlers (soient) les plus efficaces possible » tout en confiant avoir des « attentes limitées ». « Je n'ai pas grand espoir mais nous ferons tout pour en retirer le maximum », a-t-il dit, affirmant que « tout dépendra des instructions que Lavrov aura reçues avant ces discussions ».

