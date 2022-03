Face à la guerre en Ukraine, la Pologne et les États-Unis s'affichent unis au sein de l'Otan

Alors que commence une troisième semaine de guerre en Ukraine, Kamala Harris, vice-présidente américaine, a été reçue par le premier ministre Mateusz Morawiecki et le président Andrzej Duda. Les échanges ont été l’occasion pour Varsovie de réclamer des sanctions plus fortes contre la Russie.

Avec notre correspondante à Varsovie, Sarah Bakologlu

À l'occasion de la visite officielle de la vice-présidente américaine Kamala Harris en Pologne, venue confirmer le soutien américain aux alliés du flanc est de l’Otan, le président polonais Andrzej Duda a eu des mots très forts. « Nous ne pouvons pas tolérer des actions militaires qui présentent les caractéristiques d’un génocide » a-t-il dit lors d’une conférence de presse commune avec Kamala Harris, « nous devons sauver l’Ukraine et rester unis » a-t-il ajouté, appelant donc à davantage de sanctions contre la Russie.

Montrer l'unité

La Pologne avait salué un peu plus tôt l’embargo américain sur le gaz et le pétrole russe. Un message d’unité entre les Etats-Unis et la Pologne, c’est ce qu’ont voulu montrer Kamala Harris et les dirigeants polonais. « La relation entre les Etats-Unis et la Pologne est plus forte que jamais » a déclaré Mateusz Morawiecki, le Premier ministre, soulignant qu’il fallait renforcer le flanc est de l’OTAN. « Nous sommes entièrement unis sur de nombreux sujets, notamment l’Ukraine », a assuré Kamala Harris de son côté au début de sa rencontre avec le Premier ministre.

Une visite pendant laquelle a été abordé aussi un sujet de friction, celui des avions polonais Mig-29 réclamés par l’Ukraine. « Nous avons agi comme un membre responsable de l’OTAN, nous les avons remis aux mains de l’Alliance » indiquait le président polonais. Concernant un envoi de ces avions de guerre à l’Ukraine, Andrzej Duda a déclaré : « nous souhaitons que cette décision soit prise par l’ensemble des membres de l’OTAN. »

