Les Finlandais s'identifient à la cause ukrainienne et revisitent de mauvais souvenirs

L'histoire de l'Ukraine, qui résiste à Moscou pour défendre ses terres, c'est aussi celle de la Finlande. Dans la province de Carélie, près de la frontière russe, les habitants se souviennent du conflit qui les a opposé à l’Union soviétique, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pour certains, les blessures sont encore ouvertes.

De notre envoyé spécial à Helsinki, Frédéric Faux

De la maison de Mia, on peut voir la frontière russe, à quelques centaines de mètres, marquée par une bande de terrain défrichée.

Ses grands-parents, eux aussi, vivaient là, à quatre kilomètres vers l'est. Mais leur ferme a été annexée après la Deuxième Guerre mondiale par les Soviétiques, comme l’essentiel de la Carélie, qui représentait alors 10% du territoire finlandais.

Ma famille a vécu là pendant des générations, et elle a dû quitter sa maison deux fois. Elle n'existe plus. Tout a été brûlé. Je sais à quel point ça a été dur pour eux, et moi ça me touche beaucoup : 430 000 personnes ont dû partir de chez eux en Carélie

Comme les Ukrainiens aujourd’hui, les Finlandais ont vaillamment résisté à l'armée rouge, pendant plus de cent jours. Alors forcément, en Finlande, on s'identifie à la cause ukrainienne. Des manifestations sans précédent se déroulent devant l'ambassade de Russie à Helsinki, et la population multiplie les dons et les offres d'assistance.

« On n'a pas de haine envers les Russes, mais on comprend comment se sentent les Ukrainiens en ce moment, alors qu'ils doivent laisser leur maison, sans savoir s'ils vont revenir ». À peine dix jours après l'invasion russe, les grandes ONG du pays affirmaient avoir déjà récolté plus de 10 millions d'euros.

