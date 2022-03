Ukraine: à Kherson, «ils nous ont encerclés et nous ont pris en otage»

Témoignage

Le 2 mars dernier, Kherson, dans le sud de l'Ukraine, est devenue la première grande ville conquise par l'armée russe. Contrôlée par les troupes de Moscou, coupée du reste du pays, et malgré les difficultés de la vie au quotidien, la cité s’est organisée en mode résistance pacifique. Entretien avec une habitante de Kherson hostile à la présence russe.

Il ne s'y passe pas un seul jour à Kerson sans une manifestation pour dénoncer l’occupation. Mais les habitants constatent une dégradation de la situation. Selon les autorités ukrainiennes, 400 personnes ont été arrêtées le 9 mars. Natacha (son prénom a été modifié), est une habitante de la ville. Elle participe chaque jour aux manifestations contre l'occupation russe. Elle a accepté de témoigner.

RFI : Quelle est la situation à Kherson ?

Natacha : Tous les chemins d'approvisionnement sont bloqués, donc aucune livraison de nourriture ou de médicaments ne peut arriver dans la ville. C'est l'un des points les plus inquiétants, car les réserves diminuent et on passe la majorité de notre temps dans de longues files d’attente pour acheter de quoi se nourrir ou des médicaments.

Pendant trois jours, on a vécu sans réseau téléphonique. Les deux géants sont Vodafone et KievStar. Vodafone vient d'être rétabli, mais KievStar ne fonctionne toujours pas. Un autre géant de l'internet a été coupé, ce mercredi. C’est problématique, car beaucoup l'utilisent.

Les banques sont fermées, il est impossible de retirer de l’argent. On arrive encore parfois à payer avec la carte bancaire, mais ça devient de plus en plus compliqué. Les gens n'ont quasiment plus de liquide et comme vous l’imaginez, si les magasins cessent d’accepter la carte, ce sera une autre catastrophe. En plus, les prix ont explosé, c'est aberrant...

Enfin, il est impossible de sortir ou d’entrer dans Kherson. C'est pour cela qu'on demande un couloir humanitaire, car si on tente de quitter la ville, on se fait tirer dessus par les troupes russes.

RFI : Comment s’organisent les manifestations ?

Quand on est sortis manifester pour la première fois, notre slogan, c'était : « Kherson est une ville ukrainienne ». Notre manifestation a inspiré d'autres rassemblements similaires dans d'autres villes de la région. Mais si nos premières manifestations n'ont pas été réprimées par les forces russes, ce ne fut pas le cas dans une ville non loin d’ici. Les troupes russes ont fait usage de gaz lacrymogènes et ont même tiré sur les manifestants avec des balles en caoutchouc.

Depuis, on manifeste tous les jours à 10 heures sur la place centrale contre l'occupation. Tout était pacifique, mais hier on a reçu l'information selon laquelle 400 personnes avaient été arrêtées. On nous demande de faire particulièrement attention quand on se déplace, car la garde nationale russe vient d'entrer dans la ville. Les soldats sont partis, ils sont maintenant en train de combattre autour de Mykolaev. On pense que cette garde nationale russe va faire le ménage dans la ville et transformer Kherson en une ville russe, avec tout ce que ça sous-entend.

Avez-vous peur de sortir manifester à présent ?

Maintenant, on a tous peur de sortir manifester, car on ne sait toujours pas sur quels critères ils arrêtent les gens. Est-ce qu'ils ont des listes noires ou est-ce qu'ils arrêtent les gens d'une manière aléatoire ? On ne sait toujours pas qui a été arrêté, exactement. Selon mes informations, des listes noires circulent déjà avec les noms de militants et organisateurs de manifestations. Moi j'en suis sûre : je figure déjà sur cette liste, car je suis militante. En tout cas, on se prépare au pire.

Comment expliquez-vous que les troupes russes n'aient pas réprimé les manifestations, les premiers jours ?

Il faut comprendre qu'on était nombreux à y participer, c'était l'une des plus grandes manifestations jamais organisées dans la ville. Il faut aussi comprendre que Kherson est devenue une sorte de base pour l'armée russe, pour se ravitailler et se reposer. Ils n’ont pas détruit tant de bâtiments et d'infrastructures importantes que cela. Évidemment, il y a eu quelques bombardements et des tirs, mais pas de destruction massive de la ville. Ils nous ont encerclés et nous ont pris en otage.

On sent qu'avec la garde nationale qui vient d'arriver, leur but n'est pas de raser la ville, mais plutôt d'orchestrer une réelle occupation. On a l’impression que le but du Kremlin est de couper Kherson du reste de l'Ukraine et de l'annexer. Après, comment et quand vont-ils le faire, on n'en a aucune idée... Mais le fait qu'ils ont déjà commencé à arrêter des centaines de personnes, n'est pas un bon signe.

