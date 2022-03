Ukraine: tensions sur la sécurité nucléaire

Analyse

Dans le contexte de guerre actuel qui ravage l’Ukraine, plusieurs combats menés par l’armée russe sur des sites nucléaires ont fait craindre le pire, et régulièrement de nouveaux événements créent de nouvelles sources de préoccupations. État sécuritaire des centrales nucléaires d’Ukraine.

Publicité Lire la suite

L’Ukraine est le huitième pays le plus fortement nucléarisé du monde. Elle dispose de quinze réacteurs nucléaires qui produisent une puissance totale de 13 107 MWe, fournissant environ 50% de l’électricité́ du pays (53% en 2018 : 79,5 TWe sur 150 TWe). Or, l’Ukraine subit depuis le 25 février une offensive très destructrice qui menace la sécurité de ses installations. C’est l’une des premières fois au monde qu’un pays doté de centrales nucléaires en fonctionnement se retrouve confronté ainsi à une guerre.

Une situation très préoccupante au vu de la vulnérabilité des centrales et de certaines installations nucléaires, qui nécessitent un contrôle permanent pour éviter une catastrophe. Car même si un réacteur n’est pas directement visé par un tir et qu’il est éteint, les barres qui constituent son cœur vont devoir être refroidies sur de très longues périodes pour éviter une montée en température incontrôlable et dangereuse. Pour endiguer cette menace radiologique, cela va nécessiter en permanence de l’eau, de l’électricité et toute une maintenance par des personnels compétents, ce que la guerre peut empêcher ou mettre en grave difficulté. Car même en temps de paix, cette technologie demande de très importants moyens de sécurité. L’Ukraine, à l’époque soviétique, en a fait l’épouvantable expérience avec l’accident de la centrale de Tchernobyl, le 26 avril 1986.

Pour les forces offensives, la prise de contrôle des réacteurs nucléaires est certainement stratégique du point de vue énergétique et politique, mais cela fait courir un énorme risque de sécurité sur ces installations qui n’ont jamais été construites pour faire face à une guerre. À ce jour, malgré plusieurs événements préoccupants, qui ont entamé la sécurité de ces sites sensibles, aucun dysfonctionnement ayant entraîné une grave menace radiologique n’a été constaté par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Inquiétudes à Tchernobyl

Le 24 février, les forces russes pénètrent en Ukraine et occupent, après des combats, la centrale de Tchernobyl dont le réacteur 4 accidenté avait provoqué la plus grande catastrophe nucléaire de l’Histoire. Le site de Tchernobyl comprend une zone d’exclusion (interdite à la présence humaine) de 2 200 km2 sur laquelle se trouvent de multiples dépôts de déchets radioactifs et la centrale avec ses quatre réacteurs. Le réacteur 4 accidenté, dont le cœur s’est transformé en corium (cœur de réacteur fondu), est toujours dangereux, car très radioactif et des réactions nucléaires pourraient y redémarrer. Il a été recouvert de deux sarcophages et nécessite une surveillance permanente de la radioactivité par le contrôle des flux de neutrons qui seraient des indicateurs d’une reprise des activités de fission. Dans l’autre partie de la centrale, les barres des réacteurs 1, 2 et 3 (qui ne sont plus en service) sont rassemblées dans une piscine qui doit être surveillée et maintenue en eau en permanence pour permettre leur refroidissement et éviter une nouvelle catastrophe.

Pour surveiller l’ensemble de ce site, en plus d’un personnel permanent, un système automatisé de capteurs, qui mesurent la radioactivité, a été placé à différents endroits. Toutes ces données sont automatiquement transmises au SNRIU, le centre national de contrôle du nucléaire ukrainien, et disponibles sur internet. Or, à la suite des combats sur le site, les capteurs ont signalé, le soir du 24 et le matin du 25, des valeurs de radioactivité importantes correspondant à 65 microsieverts par heure (600 fois la radioactivité naturelle). De plus, le SNRIU a perdu durant cet épisode la connexion téléphonique avec le personnel de la centrale nucléaire : « La ligne a été́ endommagée et les communications cellulaires sont interrompues depuis la prise de contrôle par les troupes russes. Des informations internes feraient toutefois état de paramètres de sécurité́ dans les normes ». Les jours suivants, les capteurs ont redonné des valeurs correspondant à la période antérieure aux combats, ce qui laisse penser que les informations données par les capteurs n’ont pas été bonnes, car s’il y avait des éléments radioactifs en circulation, il y aurait toujours une trace de leur présence. Ce premier incident a alerté sur la vulnérabilité des sites nucléaires en Ukraine et a fait réagir l’AIEA, qui a constaté que « l’intégrité physique de la centrale a été compromise ».

La centrale nucléaire de Tchernobyl. © (Photo : Reuters)

D’après des informations retransmises par la Commission de recherche et d’information indépendante sur la radioactivité (CRIIRAD), qui suit de très près l’évolution de la situation nucléaire sur le site de Tchernobyl, le SNRIU, dans sa communication du 5 mars, signale que le système automatique de surveillance des radiations n’est toujours pas rétabli, mais s’inquiète surtout pour les opérateurs de la centrale : « Le personnel affecté aux installations nucléaires de Tchernobyl travaille désormais depuis dix jours sous la menace et sans avoir été remplacé. Compte tenu de la dangerosité́ de certaines installations, il faut évidemment que les différentes opérations soient effectuées de manière sûre et sécurisée et que les décisions soient prises dans la sérénité́ ». Rajoutant dans le communiqué suivant que « l'absence de repos approprié et les situations stressantes dues à la présence de troupes ennemies armées sur le territoire de la centrale nucléaire de Tchernobyl augmentent considérablement la probabilité́ d'erreurs opérationnelles du personnel. De telles erreurs peuvent entraîner de graves conséquences sur le plan radiologique. »

Dans son communiqué du 6 mars, le SNRIU s’inquiète de la situation dans le sarcophage où se trouve le corium du réacteur 4 qui nécessite un contrôle permanent : « Plusieurs capteurs de flux neutroniques, ainsi que des capteurs permettant de contrôler le débit de dose de rayonnement gamma et la contamination radiologique de l'air dans le sarcophage sont hors service, ce qui a rendu impossible le contrôle de la criticité́ et d'un certain nombre de paramètres de rayonnement dans l'un des locaux du sarcophage. À cause de l'absence d'un nombre suffisant de personnel de réparation et d'équipements spéciaux en raison de l'occupation, la réparation des équipements endommagés des systèmes importants pour la sécurité́ nucléaire et radiologique n'est pas effectuée. »

L’autre grand sujet de préoccupation du SNRIU, c’est la contamination du site : « Les données des paramètres de sécurité́ indiquent une tendance à la détérioration de plusieurs indicateurs, en particulier la concentration de radionucléides à longue durée de vie dans l'atmosphère. L'occupant viole gravement les exigences de radioprotection et la procédure stricte de contrôle d'accès dans l'entreprise et dans la zone d'exclusion. En particulier, l'agresseur néglige les exigences relatives à l'utilisation obligatoire de sas, au changement de vêtements et de chaussures lors de la visite de zones "sales" de l'entreprise, à la décontamination, entreprend des mouvements incontrôlés de personnels et d'équipements militaires dans l'entreprise, dans la zone d'exclusion et au-delà̀ de ses limites. Cela entraîne à son tour une détérioration de la situation radiologique dans l'entreprise et dans la zone d'exclusion, et contribue à la propagation de la contamination radioactive en dehors de la zone d'exclusion de Tchernobyl. »

Le 9 mars, un arrêt de l’alimentation électrique de la centrale est signalé après la rupture d’une ligne à haute tension de 750 MW qui alimentait la zone de Tchernobyl. À la suite de la coupure d’électricité sur la centrale, les opérateurs ont réussi à alimenter les groupes électrogènes de secours et disposeraient de 48 heures de carburant. Les conséquences d’une rupture électrique peuvent être multiples sur la centrale : arrêts de nombreux dispositifs de surveillance (comme la surveillance des flux de neutrons du corium du réacteur 4), arrêts des systèmes de décontamination de l’air où travaillent les opérateurs. Pour l’Agence international de l’énergie atomique (AIEA), la principale menace concerne la piscine où se trouvent les barres des réacteurs 1, 2 et 3 ; leur constat est sur ce point rassurant, il y a pour l’instant suffisamment d’eau dans la piscine et il n’y a pas de dégradation actuellement, mais la sécurité de l’ensemble du site est détériorée.

Tirs et incendie sur la centrale nucléaire de Zaporijjia

En Ukraine, la grande centrale nucléaire en activité est celle de Zaporijjia. C’est la plus puissante centrale nucléaire d’Europe avec ses six réacteurs de 950 MWe qui fournissent, en situation normale, environ 20% de la consommation électrique de l’Ukraine.

Le 4 mars, des tirs ont été réalisés par l’armée russe sur le périmètre de la centrale. Le SNRIU parle de « shelling », de bombardement. D’après une interview publiée dans Le Monde, de Petro Kotin, le président d’Energoatom, entreprise publique qui exploite les centrales nucléaires d’Ukraine, il y a eu des bombardements et des tirs d’artillerie. Les bombardements ont commencé́ à 1h42 et ont cessé́ au petit matin, avec la prise de contrôle du site. Une attaque qui aurait fait trois morts parmi le personnel de sécurité́ et deux blessés, dont un grave. « Malgré́ la résistance désespérée de la Garde nationale, de la défense de zone et des habitants d'Energodar, un convoi de véhicules d'occupation a tiré à bout portant sur le site de la centrale, les structures adjacentes et le centre de formation, qui a fini par prendre feu. Un obus a touché l'unité 1 de la centrale électrique qui est actuellement en réparation. De plus, le bâtiment A du complexe de formation a été complètement détruit. Deux obus d'artillerie ont touché la zone de l'installation de stockage du combustible nucléaire usé de type sec... et un tuyau spécial qui raccorde les réacteurs aux bâtiments de traitement, où l’eau radioactive est purifiée puis renvoyée aux réacteurs, a également été endommagé par ces bombardements. Il n’y a pas de fuite radioactive, mais le risque existe. » L’incendie, qui s’est développé sur un bâtiment annexe situé à 500 mètres d’un réacteur, est resté localisé et a été éteint par les pompiers locaux affectés à la centrale, il n’y a pas eu de rejets radioactifs constatés, confirme l’AIEA.

Un chien errant dans une ville fantôme, près de 30 ans après la catastrophe de Tchernobyl. REUTERS/Gleb Garanich

Comme à Tchernobyl, même si les tirs n’ont pas touché un réacteur ou un lieu où des matières nucléaires sont stockées, les personnels, dont dépend la sécurité des installations, sont directement affectés, comme en témoigne dans ce même interview Pédro Kotin : « À partir du 4 mars, 9h00, le personnel de la centrale a été́ autorisé à travailler, mais les professionnels de l'énergie nucléaire ont travaillé́ sur le site pendant près de 24 heures, ils sont donc physiquement et moralement épuisés. Il est nécessaire qu'une autre équipe vienne travailler. La direction de la centrale a été́ menacée par des armes, il y a des morts et des blessés. » Le SNRIU ajoutant dans son communiqué du 6 mars qu'aucun changement de l'état radiologique sur le site de la centrale nucléaire et dans les zones de contrôle et d'observation n'a été́ enregistré mais s’inquiétant de la sécurité des installations au vu de l’épuisement et des contraintes subies par les personnels sous contrôle des militaires russes. La CRIIRAD signale, depuis le 4 mars, que le site internet de la centrale nucléaire de Zaporijjia n’est plus accessible.

Trois autres centrales nucléaires en fonctionnement

Pour l’instant préservées des principales zones de combats, les trois autres centrales nucléaires du pays – Rivné, Khmelnitski et Konstantinovka – continuent de produire, même si certains réacteurs sont à l’arrêt.

Dans la centrale nucléaire de Rivné (Rovno), composée de quatre réacteurs, deux de 380 MWe et deux de 950 MWe, seuls les réacteurs 2 et 4 sont en fonctionnement, le réacteur numéro 3 est à puissance réduite et le réacteur numéro 1 est déconnecté du réseau.

À la centrale nucléaire de Khmelnitski, qui comprend deux réacteurs de 950 MWe, il n’y en a qu’un seul en fonctionnement. C’est sur le site de cette centrale que sont en construction les deux réacteurs de 1 035 MWe qui doivent élargir, dans les prochaines années, le parc nucléaire ukrainien.

Dans la centrale nucléaire de Konstantinovka, appelée aussi Sud-Ukraine, il y a trois réacteurs de 980 MWe, mais seuls les réacteurs n°1 et 2 sont en fonctionnement, à pleine puissance, car le réacteur n°3 est déconnecté́ du réseau. Situé sur l’axe de pénétration sud-nord de l’armée russe, elle serait, après Zaporijjia, l’installation nucléaire la plus menacée par l’avancées des forces armées russes, d’après les déclarations du président Volodymyr Zelensky.

Sur ces trois centrales, il est impossible de vérifier le niveau de radiation. Mais aucune source d’information n’a signalé d’événements particuliers sur ses sites qui ne sont pas encore pleinement exposés aux forces combattantes. Cependant, comme le précise la CRIIRAD, « les données des réseaux de mesure n’ont pas été actualisées, et les sites internet des trois centrales sont inaccessibles. En revanche, sur le reste de l’Ukraine, les vérifications effectuées par le service d’astreinte du laboratoire de la CRIIRAD ne révèlent (le 9 au soir) aucune augmentation du débit de dose gamma ambiant ». Donc, aucune augmentation de la radioactivité sur l’Ukraine actuellement.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne