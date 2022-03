À la Une: guerre en Ukraine, les crimes de Poutine et les responsabilités de l'Occident

REVUE DE PRESSE DES BALKANS

Publicité Lire la suite

Le monde semble près d’une guerre nucléaire. Mais comment comprendre les racines de la crise ? Selon le philosophe croate Srećko Horvat, les crimes de Vladimir Poutine en Ukraine ne doivent pas disculper l’Otan de ses responsabilités. Entretien.

La Moldavie sera-t-elle la prochaine cible du Kremlin ? La Transnistrie, république sécessionniste pro-russe, a demandé vendredi 4 mars la reconnaissance de son indépendance, au lendemain de la demande d’adhésion à l’Union européenne déposée par Chișinău. Explications.

Accueillir les réfugiés

Le petit pays, frontalier de l'Ukraine, a vu arriver près de 300 000 réfugiés sur son sol depuis le début de la guerre, soit plus de 10 % de sa population. Les autorités, dépassées, lancent un appel à l’aide internationale pour faire face.

En Slovénie, le gouvernement ultra-conservateur promet d'accueillir jusqu'à 200 000 Ukrainiens fuyant les combats. Une position qui tranche avec sa politique « zéro réfugié », alignée sur la position hongroise de Viktor Orbán depuis 2016. Le ministre de l'Intérieur justifie cette nouvelle volonté d’accueil massif par une plus grande proximité culturelle et religieuse. Ce qui a provoqué un tollé.

Les autorités hellènes tentent de leur côté d'organiser l’évacuation de tous les membres de la minorité grecque d’Ukraine qui le souhaitent. Mais la plupart de ces 100 000 personnes habitent dans la région de Marioupol, encerclée et pilonnée par les soldats russes. Reportage à Athènes où sont arrivés les premiers réfugiés.

La Serbie penche vers Moscou, ses voisins s'inquiètent

On a beaucoup insisté ces derniers jours sur l'impossible « neutralité » de la Serbie, qui refuse de sanctionner Moscou. Dans le pays, une bonne part de l'opinion publique penche du côté russe, notamment chez les lycéens. Des manifestations de soutien ont aussi eu lieu à Belgrade et la mobilisation de volontaire pro-russes s’organise de nouveau, autour de Bratislav Živković, autoproclamé « chef des tchetniks ». Reportage dans cette nébuleuse d’extrême-droite.

Mais la guerre en Ukraine pose aussi de nombreuses questions économiques dans les Balkans, où l'inflation explose. La Bulgarie s'inquiète après l’embargo annoncé par les États-Unis sur les hydrocarbures russes. Plus des trois quarts de ses approvisionnements en gaz lui sont livrés par Gazprom, tandis que Lukoil contrôle la seule raffinerie du pays. Son énergie nucléaire dépend même à 100% de la Russie.

Les questions sécuritaires sont aussi sur toutes les lèvres. En Bosnie-Herzégovine, 500 soldats supplémentaires de la Mission militaire européenne Eufor arrivent par « mesure de précaution ». Avec un double objectif : rassurer la population et éviter toute escalade de tensions. De son côté, le Kosovo insiste pour rejoindre au plus vite l'Otan et l'UE, expliquant que la Russie pourrait se servir de la Serbie pour déstabiliser tous les Balkans occidentaux.

Deux anciennes combattantes du Kosovo témoignent

La Serbie est en campagne pour les législatives, la présidentielle et les municipales partielles du 3 avril et le tout-puissant président sortant, Aleksandar Vučić, vient de déposer officiellement sa candidature en vue d'un deuxième mandat. Pour s'assurer de gagner, le régime cherche à discréditer tous ses adversaires, prétendument moins patriotes.

Cette semaine, les Balkans ont célébré avec beaucoup de solennité la Journée internationales des droits des femmes, un rendez-vous qui reste important dans la plupart de ces pays anciennement communistes. À cette occasion, notre correspondante au Kosovo a rencontré deux anciennes combattantes de l'UÇK, la guérilla qui a combattu contre l'armée serbe en 1998-99. Une expérience particulière, dans un environnement très viril. Des témoignages rares, qui délivrent un autre regard sur la guerre.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne