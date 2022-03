[EN DIRECT] Guerre en Ukraine : Moscou demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité

On voit aussi l’usage d’armes inquiétantes interdites par les conventions internationales, les armes à sous-munitions, les armes thermobariques et désormais aussi beaucoup de bruit qui peut préparer peut-être l’usage de ces armes autour de la question de l’arme chimique. On sait que la Russie a utilisé ces armes en Syrie notamment et aujourd’hui, tout une propagande côté russe explique que les Ukrainiens manieraient ces armes et donc ce serait une façon d’attribuer une attaque chimique aux Ukrainiens et non à la partie russe.