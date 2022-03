Guerre en Ukraine: les nouvelles mesures russes pour atténuer les effets des sanctions ne concernent ni le pétrole ni le gaz

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé ce jeudi 10 mars que la Russie allait maintenir toutes ses livraisons d'hydrocarbures, malgré le conflit et les sanctions économiques imposées par les pays occidentaux. En revanche, les autorités russes ont décrété l'arrêt des envois de certaines marchandises

Concernant le pétrole et le gaz, « Nous respectons toutes nos obligations en matière d'approvisionnements énergétiques », a souligné Vladimir Poutine lors d'une réunion gouvernementale, ajoutant que « tous les volumes » étaient livrés à l'Europe comme ailleurs et que même le « système de transport de gaz de l'Ukraine est rempli à 100% ».

Atténuer les effets des sanctions sur le marché intérieur

Le Parlement russe avait adopté le 4 mars un paquet de lois destinées à contrer les effets des sanctions occidentales sur l'économie du pays décidées après l'invasion de l'Ukraine. Vladimir Poutine a annoncé jeudi de nouvelles mesures « nécessaires pour assurer la stabilité du marché russe » : c'est de cette manière que Moscou justifie l'embargo décrété jusqu'à la fin de l'année sur les exportations de certains biens et équipements qui avaient été importés par le passé en Russie.

Autrement dit, alors que le pays est frappé par de lourdes sanctions économiques et que les entreprises étrangères partent les unes après les autres, la Russie va garder chez elle certaines technologies liées aux télécommunications, à la médecine ou encore au secteur agricole.

Les exportations sur certains types de bois, à destination de pays dits « inamicaux » est aussi restreinte...On parle notamment de l'Union européenne, des Etats-Unis ou encore du Japon. Et le gouvernement a annoncé des mesures pour garantir le bon fonctionnement de l'aviation civile russe, des transports maritimes, ferroviaires et routiers.

Le Kremlin admet les difficultés économiques auxquelles il fait face. Le cours du rouble a fortement chuté et la Russie est en défaut de paiement «imminent», selon l'agence de notation Fitch.

Un projet de loi a également été déposé au Parlement pour interdire l'accès des ports russes aux navires étrangers qui figurent sur sa liste de pays hostiles.

selon Vladimir Poutine, les sanctions imposées par l'Occident risquent d'entraîner une inflation mondiale des prix alimentaires. Et finalement, tout le monde finira par pâtir des sanctions imposées à la Russie.

Un Premier niveau de riposte russe ?

C'est l'analyse que fait l'économiste Grégory Vanel, joint par Louis Augry, du service économie. Ces interdictions d'exportations vont certes affecter « les approvisionnements et les chaînes de valeurs des fermes occidentales qui produisent en Russie... mais on reste à un niveau de sanction à mon avis qui est un niveau de sanction minimal, je ne dis pas symbolique parce que les entreprises qui vont être touchées, elles vont être massivement impactées et ce sont souvent des PME.

En revanche, on ne touche pas pour l’instant à mon avis au niveau deux qui concerne les exportations de blé et les exportations d’engrais, parce que là immédiatement ça aurait un impact, par exemple sur notre production agricole et en particulier notre production de viande, et surtout on ne touche pas aux exportations d’hydrocarbures, c’est quand même le nerf de la guerre. »

(et avec AFP)

