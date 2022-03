En Lituanie, la guerre en Ukraine donne à la fête d’indépendance un goût amer

Les Lituaniens fêtent ce vendredi 11 mars leur indépendance. Il y a 32 ans, le Parlement votait la sortie de l’Union soviétique, mais aujourd’hui, la réjouissance n’est pas au menu des célébrations. La guerre en Ukraine s’est invitée. Elle force à repenser la signification de la liberté. Pour mieux se protéger, Vilnius a prolongé l'état d'urgence jusqu'au 21 avril.

Avec notre correspondante à Vilnius, Marielle Vitureau

Réunie devant le Parlement, la foule a respecté une minute de silence en l’honneur des morts en Ukraine. L’hymne lituanien a retenti plus fort que jamais.

Dans les mains, Egle a des petits drapeaux lituanien et ukrainien. « Aujourd’hui, venir célébrer est plus que jamais important, puisque cette guerre a lieu. Avec mon mari, nous étions adolescents, mais nous nous rappelons de notre lutte. Alors aujourd’hui, tout prend une autre dimension. »

Voilà un cours d’histoire pour ses trois enfants, conclue-t-elle. Un peu plus loin, Kestutis, les cheveux et la barbe grise, se souvient où il se trouvait il y a 32 ans. « J’étais ici pour défendre et puis devant la tour de télévision. Nous n’avons pas subi la même chose que l’Ukraine, qui est attaquée toute entière. Mais cela partait du même principe. »

« La Lituanie fait partie de l’Otan, nous sommes en sécurité »

Tadas est, lui, un enfant de l’indépendance. Il regarde passer le défilé enveloppé d’un drapeau lituanien. « La Lituanie fait partie de l’Otan, nous sommes en sécurité, mais j’ai certaines inquiétudes quand même. Je pense à m’engager dans l’union des tireurs. C’est une de mes idées pour mieux savoir se défendre. »

Les drapeaux ukrainiens flottent partout dans la foule. Comme la présidente du Parlement l’a déclaré, la Lituanie restera aux côtés de l’Ukraine jusqu’à la victoire. Il n’y a pas d’autres issues à cette guerre.

