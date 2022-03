Russie: les élèves du lycée français de Moscou contraints au distanciel

Le lycée français Alexandre Dumas de Moscou passe en distanciel. Initialement prévue le 9 mars, à la fin des vacances, la reprise des cours ne se fera que le 15, et derrière son ordinateur au moins jusque début avril, pour les 1 250 élèves (de la maternelle jusqu'au lycée) de différentes nationalités qui y suivent leur scolarité.

Publicité Lire la suite

Les professeurs du lycée français Alexandre Dumas de Moscou ont été invités par les autorités françaises à quitter la Russie. Si les parents d'élèves qui sont rentrés en France sont satisfaits, ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas partir - et c'est la grande majorité - ne comprennent pas cette décision.

La rentrée, c'est dans trois jours, mais Natalia Boschat n'a aucune idée de comment cela va se passer pour ces garçons de 10, 12 et 14 ans. Pas de lien pour se connecter, pas même d'emploi du temps. Cette Franco-Russe en a gros sur le cœur. « Depuis 15 ans, on a fait tous les efforts pour qu’ils puissent parler, savoir l’histoire française, etc. Je suis très triste, j’en pleurais. Je ne suis pas en colère, je suis très triste, ce n’est pas la faute des enfants. »

« Otages d'un jeu politique »

Même sentiment d'injustice pour Romain, dont le fils a sept ans. Après le Covid, les enfants vont encore être punis, explique-t-il, alors que sur place, rien ne justifie de fermer le lycée français. « Le ‘’distanciel’’ ça veut généralement dire deux sessions de 40 minutes par jour derrière les écrans. Ce n’est pas de la même chose. Les enfants n’ont pas à être victimes de cette situation. Je n’ai pas senti la moindre hostilité à mon égard et je n’ai pas entendu d’histoire dans ce sens. La situation sécuritaire sur place ne justifie pas vraiment cette décision. »

On est complétement prisonnier de cette situation Eric, parent d'élève au lycée français de Moscou

Pour que les enfants ne dépriment pas à la maison, comme dit Romain, certains parents vont essayer d'organiser des cours collectifs. Plus de 250 d'entre eux ont également écrit au gouvernement ainsi qu'à Brigitte Macron une lettre dans laquelle ils déplorent que leurs enfants soient « les otages d'un jeu politique ».

L'intégralité de notre suivi quotidien et en direct de la guerre en Ukraine. © Studio graphique FMM

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne