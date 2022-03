Croatie: un drone militaire a survolé l’espace aérien de l’Otan avant de s'écraser à Zagreb

Un drone militaire s'est écrasé dans la nuit de jeudi à vendredi dans les faubourgs de la capitale croate Zagreb, ne provoquant que des dégâts matériels. Il s'agit d'un drone d'observation d'un ancien modèle de l’époque soviétique qui avait décollé depuis le territoire ukrainien.

L’enquête se poursuit pour comprendre les raisons de la chute d'un drone militaire dans un parc situé à six kilomètres du centre de Zagreb, à côté d'une cité universitaire hébergeant 4 500 étudiants et à quelque 200 mètres d'un quartier résidentiel, sans faire de victimes. Une quarantaine de voitures garées sur un parking ont été endommagées, rapporte notre correspondant à Belgrade, Laurent Rouy.

L'engin a été partiellement identifié, il s'agit d'un Tupolev Tu-141 Strizh, un drone de reconnaissance de fabrication soviétique utilisé dans les années 1970 et 1980. Long de 14 mètres, cet engin pèse plus de 6 tonnes. Ce vieux modèle soviétique est destiné à l'observation. Il a décollé d'Ukraine et a survolé trois pays de l’Otan, la Roumanie, la Hongrie et la Croatie, pendant plus d'une heure, avant de tomber, à court de carburant.

Un engin qui n’appartiendrait ni aux Russes ni aux Ukrainiens

Ce modèle n'est plus utilisé par l'armée russe, mais il faisait partie récemment des équipements de l'armée ukrainienne. L’hypothèse privilégiée est celle de l'incident technique, l'engin ayant pris une mauvaise direction et volée en ligne droite jusqu'à l’extinction du moteur. « Nous ne savons pas à qui il appartenait (...) les parties russe et ukrainienne affirmant que ce n'est pas le leur », a expliqué le Premier ministre, en ajoutant que des éléments qui seront découverts lors de l'enquête permettront peut-être d'avoir cette réponse.

Il n’empêche qu’un engin militaire a pu voler plus de 1 000 kilomètres dans l'espace aérien de l'Otan sans déclencher d'alerte. Pour les autorités croates, il s'agit d'un manquement très grave dans la défense de leur pays, alors qu'une guerre fait rage aux frontières de l'Otan.

L’inefficacité du parapluie militaire de l’Otan

Le Premier ministre Andrej Plenkovic a d'ailleurs convoqué une réunion de crise pour faire toute la lumière sur la situation, alors que plusieurs experts militaires constatent l’inefficacité du fameux parapluie militaire de l'Otan. Andrej Plenkovic a appelé au « renforcement et à l'intensification de la coopération » dans ce genre de situations au sein de l'alliance.

« C'est évident que la réaction n'était pas bonne, ni l'estimation du niveau du danger ni la communication avec d'autres pays de façon prompte et rapide (...) Il s'agit d'un incident qui ne doit pas se répéter », a déclaré le chef du gouvernement croate lors de la visite du lieu de la chute du drone.

