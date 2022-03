Des Russes vivant en Allemagne se plaignent de discriminations de la part de leurs banques

Trois à six millions de Russes vivent en Allemagne, la plupart arrivés à la chute du mur en République Fédérale, certains descendants des minorités allemandes de Russie. Depuis la guerre en Ukraine, ils se plaignent de discriminations, notamment de la part de leurs banques

Avec notre correspondante à Berlin, Nathalie Versieux

Les Russes vivant en Allemagne et étant clients de la Deutsche Bank ou de sa filiale Postbank sont de plus en plus nombreux à recevoir un courrier de ce type : « en raison des sanctions internationales, nous nous voyons dans l'obligation de vous demander une copie de votre titre de séjour ».

Sans justificatif d'un domicile au sein de l'UE, explique le courrier, les clients russes d'Allemagne pourraient se voir exclus de certains services bancaires. Plusieurs personnes se plaignent de ne plus avoir pu retirer d'argent au distributeur, sans la moindre explication.

Trois banques sont aujourd'hui accusées de discriminations par les Russes d'Allemagne. Embarrassés, les trois instituts invoquent leur obligation d'appliquer les sanctions décidées par l'Union européenne. Il leur faudrait donc vérifier que leurs clients russes ne sont pas entre temps retournés vivre à Moscou ou Saint-Pétersbourg.

Deutsche Bank qui refusait jusqu'alors de franchir le pas, annonçait par ailleurs ce samedi vouloir finalement réduire son activité en Russie.

