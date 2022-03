Espagne: la Cour constitutionnelle abroge la loi sur l'encadrement des loyers à Barcelone

En Espagne, la Cour constitutionnelle vient d'annoncer l'abrogation de la loi catalane de régulation des loyers car, selon elle, la région ne serait pas compétente pour légiférer sur le sujet. En vigueur depuis un an et demi, elle avait permis de baisser les loyers dans les grandes villes de la région, notamment à Barcelone.

Avec notre correspondant à Barcelone, Élise Gazengel

La Catalogne n'a plus le droit de réguler les loyers de ses grandes villes. C'est ce qu'a décidé cette semaine la Cour constitutionnelle espagnole en cassant la loi en vigueur depuis un an et demi dans la région.

Andrea Llach est venue manifester ce samedi contre l'abrogation de cette loi. « Je suis en coloc avec deux autres personnes et c'est ce que je peux me payer avec la loi en vigueur. Sans cette loi ce serait impossible d'avoir mon indépendance », déplore-t-elle.

La loi répondait à une urgence alors que les loyers avaient augmenté de 45% en 5 ans dans la région. Près de 40 fois plus que les salaires. Simona Adabo, venue avec sa fille est à la recherche d'un appartement. « J'imagine que ce sera 200€ de plus minimum pour un appart le mien que je trouve déjà horriblement cher payé », estime-t-elle.

Seul espoir pour les associations : une loi similaire devrait voir le jour au niveau national prochainement. « Elle est beaucoup moins avancée, moins courageuse que notre loi catalane mais comme elle doit encore être débattue, on espère que grâce à la mobilisation on améliorera son contenu », explique Enric Aragones du Syndicat des locataires.

Depuis la loi catalane, les loyers ont baissé de 5% à Barcelone et jamais il n'y avait eu autant de contrats de locations signés qu'en 2021 dans la région.

