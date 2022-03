Finlande: après douze ans d'attente, le réacteur nucléaire EPR Olkiluoto-3 mis en service

Comme un symbole du retour en grâce du nucléaire en Europe, le nouveau réacteur inauguré ce samedi 12 mars va permettre à la Finlande de renforcer son indépendance électrique et de faire baisser le prix du kilowatt-heure.

Avec notre correspondant à Stockholm, Frédéric Faux

Comme son jumeau français de Flamanville, qui n’est toujours pas en service, l’EPR (Evolutionary Power Reactor) finlandais a connu bien des vicissitudes. Après douze ans de retard, ce réacteur nouvelle génération, de technologie française, a enfin été raccordé au réseau électrique et devrait, à terme, fournir 14% de l’électricité du pays.

Pour la Finlande, c’est un jour qui va compter. Seul pays nordique à connaître un large déficit énergétique, elle va pouvoir baisser le prix de son électricité, limiter ses importations venant de Suède et de Norvège, et surtout réduire sa dépendance envers la Russie. Autre avantage : la Finlande va aussi diminuer ses émissions de CO2. C’est pour cette raison que les écologistes – fait rare en Europe – ne sont pas vent debout contre cet EPR.

« Dans notre nouvelle déclaration de principes, on ne fait pas mention du tout du nucléaire, on dit juste que nous voulons le développement de toute technologie qui soit bas-carbone et pro-environnementale », explique Veli Liikanen, secrétaire général du parti écologiste finlandais Ligue verte.

Cette mise en service interpelle aussi l’Europe, qui s’interroge sur sa dépendance énergétique et le changement climatique. Cet EPR, baptisé Olkiluoto-3, quand il tournera à plein régime en juillet prochain, sera alors le réacteur nucléaire plus puissant d’Europe. Le premier à être inauguré sur le continent, depuis 15 ans.

