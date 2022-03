Guerre en Ukraine: à Irpine, entre peur et espoir pour ceux qui restent

A Irpine, ville verrou sur la route de Kiev, au nord-ouest de la capitale, d'intenses combats ont lieu ce vendredi 11 mars, l'armée russe progresse. Beaucoup d'habitants ont déjà fui la ville, mais une minorité d'entre eux préfèrent rester.

De notre envoyé spécial à Irpine, Pierre Olivier

Ce hameau à l'entrée d'Irpine est devenu une ville fantôme. Dans les rues désertes, des maisons éventrées par les bombardements. Des chiens et des chats errants ne savent plus où aller. Un peu plus loin, des soldats scrutent l'horizon avec leurs jumelles. Les bombes ne sont pas loin.

Devant leur maison à moitié détruite, Svetlana et Valery, 63 ans, surveillent une casserole sur un feu de fortune. « Là, on prépare le repas, on fait du thé et du feu pour avoir plus chaud, confie Valery Regardez ! Toutes nos vitres sont soufflées. Le froid rentre à l’intérieur. On a mis des bâches sur le toit, car il a été bombardé. Il y a deux jours, l’artillerie a touché notre maison. Plusieurs maisons ont été brulées. L’église du village a été touchée. Ils ont même détruit la statue de St Georges ».

Confiance aux soldats ukrainiens…

Petit à petit les troupes russes au sol se rapprochent du village. « J'ai très très peur », dit Svetlana la voie nouée. Son mari poursuit. « On ne sait pas ce qui se passe. Bien sûr que c’est effrayant ! Nous n’avons pas internet, pas de radio, pas de télévision. Le gouvernement ne nous a rien dit, on a aucune nouvelle ! »

Leur fille en sécurité à l'Ouest, ce couple préfère rester ici. Dans leur village d'habitude si paisible.

A quelques rues, un homme jardine sur son petit terrain. Il est veuf dit-il. « Je reste, car c’est ici chez moi ! J’ai peur oui, comme tout le monde ! Ils bombardent sans arrêt mais que faire d’autre ? Je n’ai nulle part où aller »

Le dos courbé, les traits tirés, un vieil homme erre dans la rue, emmitouflé dans un manteau trop grand. « Je reste ici ! Tant que ma maison sera debout, je reste dans ma maison ! Si elle détruite, je partirai avec elle ».

Les habitants qui vivent encore ici n'ont pas voulu fuir par les couloirs humanitaires. Ils le savent leur vie est en sursis, mais continuent de faire confiance aux soldats ukrainiens pour les défendre.

L'intégralité de notre suivi quotidien et en direct de la guerre en Ukraine. © Studio graphique FMM

