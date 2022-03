Guerre en Ukraine: à Odessa, des refuges pour accueillir les enfants et leurs familles

Reportage

Pour le moment, la ville portuaire d’Odessa dans le sud a été relativement épargnée contrairement aux villes de la côte sud du pays comme Marioupol, Kherson, ou encore Mykolayiv, d’où arrivent tous les jours des familles et des enfants. Ils fuient les frappes aériennes russes sur leurs villes.

Avec nos envoyés spéciaux à Odessa, Clea Broadhurst et Jad El Khoury

Dans le centre-ville d’Odessa, un refuge abrite quelques chambres, des dortoirs, et une cuisine afin de procurer le minimum aux enfants qui arrivent chaque jour à Odessa.

« Nous avons vu des enfants qui avaient passé six jours dans un bunker, alors que des bombes tombaient au-dessus de leurs têtes. C’était horrible, vraiment. Les enfants comprennent ce qu’il se passe, mais ils ne peuvent pas comprendre les conséquences. Pour eux, le plus important, c’est de fuir le plus vite possible », explique Serhiy Kostin, le responsable du refuge.

Sophia, âgée de 14 ans, vient d’arriver de Mykolayiv: « J’ai eu peur quand on était dans le bunker, il y faisait froid, on ne voyait pas bien dedans. C’est douloureux de repenser au moment où nous courions vers l'abri. Être assis là, pendant des heures, passer des nuits au même endroit, avec tous nos voisins, en craignant que des frappes aériennes ne tombent sur nos maisons. »

« Nous avons peur de ce qui peut nous arriver ensuite »

La tante de Sophia, Tatiana, s’est enfuie avec elle et sa jeune fille de 7 ans: « La guerre a détruit tous mes projets pour l’avenir. Nous sommes complètement déboussolées et nous avons peur de ce qui peut nous arriver ensuite. Je suis handicapée, donc j’ai encore plus peur pour ma fille. »

Diana a 8 ans, elle et sa mère sont arrivées après les derniers bombardements. « Parfois j’ai peur, parfois pas. Ça faisait peur quand ça arrivait près de nous », confie la fillette. Et sa mère d’ajouter: « Parce que c’est devenu la routine. »

Ces familles, dont les hommes sont restés se battre sur le front, n’ont qu’un espoir, revenir un jour chez eux pour y voir leurs enfants grandir.

