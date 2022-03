Guerre en Ukraine: l'Italie gèle le yacht d'un oligarque proche de Vladimir Poutine

Les autorités italiennes ont gelé un super yacht appartenant au milliardaire russe Andrey Melnichenko et ancré au port de Trieste. Proche de Vladimir Poutine, l'oligarque a été inscrit sur une liste noire de l’Union européenne à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine.

Avec notre correspondante à Rome, Anne Le Nir

Après avoir gelé des biens d'une valeur de 143 millions d'euros, dont des villas grandioses en Sardaigne appartenant à des oligarques russes, la police financière italienne n'est pas peu fière d'avoir saisi le yacht d'Andrey Melnichenko, amarré au port de Trieste.

Elle a transmis à toutes les agences de presse des photos et des vidéos montrant ce yacht à voile et à moteur, considéré comme le plus grand du monde. Long de 143 mètres, il a été conçu par le designer français Philippe Stark et sa valeur est estimée à 530 millions d'euros.

La police financière a précisé qu'Andrey Melnichenko était propriétaire du yacht, par l'intermédiaire d'une société basée aux Bermudes. Ce magnat multimilliardaire du charbon et de l'engrais, dont le nom a été inscrit sur liste noire de l'Union européenne, fait partie du cercle le plus proche de Vladimir Poutine.

Le super yacht avait été ancré au port de Trieste en novembre 2021 pour des travaux confiés au groupe Fincantieri.

