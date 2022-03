Le Nicaragua expulse le nonce apostolique Waldemar Stanislaw Sommertag

Les relations entre le Vatican Nicaragua sont au plus mal. Le Saint-Siège a révélé ce samedi que le nonce apostolique dans le pays, Waldemar Stanislaw Sommertag avait été prié de quitter le territoire. Une mesure amèrement regrettée par Rome qui défend le travail de son diplomate.

Avec notre correspondant au Vatican, Éric Sénanque

« Le Saint-Siège a reçu avec beaucoup de surprise et de regret » l’expulsion du nonce peut-on lire dans un communiqué du Vatican qui évoque une mesure « incompréhensible ». Le Saint-Siège explique que Mgr Sommertag « a travaillé avec un profond dévouement pour le bien de l'Église et du peuple nicaraguayen » et a réaffirmé son soutien à son représentant.

Ces dernières années le Vatican a joué un rôle de premier plan dans la crise politique au Nicaragua, par l’entremise du diplomate polonais. Nommé en 2018 à Managua, il a participé à la Table de dialogue national entre le pouvoir et l’opposition, aux côtés des évêques du pays et de l’Organisation des États américains, plaidant notamment pour la libération des prisonniers politiques. Une prise de position qui a souvent irrité le régime sandiniste.

Tout comme avec les évêques du pays, les relations de Mgr Sommertag avec le régime Ortega s’étaient passablement dégradées ces derniers mois. En 2019, le pape François avait dû demander à l’évêque auxiliaire de Managua de quitter temporairement son pays suite à des menaces de mort.

La crise diplomatique est totale avec Rome puisque l’ambassadrice du Nicaragua près le Saint-Siège a quitté son poste en septembre dernier et n’a pour l’heure toujours pas été remplacée.

