Le Vatican cherche une voie dans la guerre en Ukraine

Entre appels à la paix, mobilisation sur le terrain auprès des réfugiés, et volonté de dialoguer avec toutes les parties, le Vatican chemine sur une ligne de crête délicate.

De notre correspondant au Vatican,

Depuis l’invasion russe de l’Ukraine, le pape François et le Saint-Siège ne sont pas restés inactifs. Le souverain pontife s’est exprimé à plusieurs reprises pour condamner la guerre comme le 6 mars, après l’Angélus place Saint-Pierre où François a dénoncé des « rivières de sang et de larmes », précisant que les évènements en cours en Ukraine étaient bien « une guerre » et non « une opération militaire », prenant à rebours le narratif du Kremlin.

Le 25 février, au lendemain de l’agression russe, le pape s’était rendu à l’ambassade de Russie près le Saint-Siège, situé à un jet de pierre du Vatican. Un geste jugé important d’autant plus que François avait ce jour-là annulé toutes ses activités en raison d’une douleur à un genou. Il s’est ensuite entretenu au téléphone avec le président ukrainien. « Le peuple ukrainien ressent le soutien spirituel de Sa Sainteté », avait ensuite tweeté Volodymyr Zelenski.

Lors d’un appel le 8 mars avec Sergueï Lavrov, le cardinal secrétaire d’État Pietro Parolin a pour sa part rappelé la volonté du Saint-Siège « de tout faire pour se mettre au service de la paix ».

Une communication bien rôdée

Si le rôle diplomatique du Saint-Siège semble limité face à la puissance militaire russe, le « soft-power » du Vatican se remarque à travers le traitement médiatique de cette guerre. En témoignent les Unes de L’Osservatore Romano, le quotidien du Saint-Siège, qui depuis le début du conflit montrent l’étendue de l’agression russe. Comme le 9 mars, lorsqu’il publie des photos de Marioupol bombardé et ce titre ironique : « Opération militaire ». Radio Vatican, elle, négocie pour élargir sa diffusion en ondes courtes vers l’Ukraine et la Russie, alors que de nombreux médias occidentaux sont muselés par Moscou.

Sur un plan humanitaire, le Vatican s’est très vite engagé également. François a envoyé deux cardinaux sur le terrain. Le premier, le Polonais Konrad Krajewski, est « l’aumônier apostolique » du pape, chargé d’organiser les dons du souverain pontife aux plus vulnérables. À Lviv, il a expliqué que le pape avait financé du carburant pour des camions d’aide humanitaire aux régions ukrainiennes les plus touchées. Le cardinal canadien Michael Czerny, qui s’occupe du dossier des migrants au Vatican, s’est lui rendu à la frontière entre la Hongrie et l’Ukraine pour y rencontrer des réfugiés.

Maintenir le dialogue avec Moscou, une ligne délicate

Au nom du maintien du dialogue avec Moscou, le Vatican cultive traditionnellement la prudence. Ainsi, il ne condamne pas ouvertement la Russie lorsque celle-ci annexe la Crimée en 2014. Et lorsque le 12 février 2016, le pape François et le patriarche orthodoxe Cyrille se rencontrent à La Havane pour un face-à face historique, le premier depuis le schisme de 1054 entre les Églises catholique et orthodoxe, leur déclaration commune reste très floue sur l’Ukraine. Ils se contentent de déplorer « une confrontation qui a déjà emporté de nombreuses vies ». Pour le Vatican, l’unité des chrétiens reste une priorité.

« De ce point de vue, Kiev ne paraît pas valoir une messe qui risquerait de froisser les susceptibilités de l’Église orthodoxe russe », relève la journaliste Constance Colonna-Cesari dans son livre Dans les secrets de la diplomatie vaticane (Seuil, 2016). Mais les déclarations du patriarche Cyrille qui a justifié l’invasion russe en Ukraine comme une lutte « du bien contre le mal » ont de quoi mettre le Vatican dans l’embarras. Et ce alors que les gréco-catholiques d’Ukraine, rattachés à Rome, ne cessent quant à eux de dénoncer l’agression.

Pour l’heure, le Saint-Siège ne cesse de rappeler que la paix « est encore possible ». Le nouvel ambassadeur d’Ukraine près le Saint-Siège, Andrii Yurash, qui a pris son poste à Rome le 4 mars, estime que le Vatican pourrait d’ailleurs devenir « un lieu de négociations internationales entre l’Ukraine et la Russie » pour parvenir à un cessez-le-feu, attendant que le même vœu soit exprimé depuis Moscou. « On verrait combien le Saint-Siège a un rôle extrêmement important », relève-t-il.

