Lituanie: une fête d’indépendance aux couleurs de l’Ukraine

Un long processus d'adhésion

La Lituanie a rejoint l’Union européenne en 2004, un processus qui a duré presque 10 ans. « Nous avons saisi une occasion. La Russie était alors relativement faible et avait une sorte de tropisme occidental », se souvient Klaudijus Maniokas, l’un des négociateurs et qui travaille aujourd’hui comme consultant pour des projets européens.

En 1995, l’Union européenne retire les trois pays baltes du programme Tacis à destination des ex-républiques soviétiques et les intègre dans son programme Phare de soutien à l’Europe centrale. « Il s’agit à la fois d’une décision technique, mais aussi géopolitique. Ainsi l’Union européenne prend la décision de considérer les pays baltes non plus vraiment comme ex-soviétiques. Elles ont une certaine perspective européenne », explique Klaudijus Maniokas. La même année, la Lituanie signe un accord d’association avec l’Union européenne. Entre 1997 et 1999, la Lituanie met les bouchées doubles pour prouver qu’elle aussi a une chance d’adhérer. Les négociations sont conclues en 2002.