Sanctions contre la Russie: l’UE interdit l’exportation de ses produits de luxe

Dans le cadre des nouvelles sanctions décidées contre la Russie, l'UE va interdire l'exportation de ses produits de luxe vers la Russie, afin de porter « un coup à l'élite russe » a annoncé vendredi la présidente de la Commission européenne. Un peu plus tôt dans la journée, les États-Unis ont également annoncé leur décision de retirer à la Russie la clause de la nation la plus favorisée, ce qui se traduira par une augmentation significative des droits de douane sur ses exportations.

Le luxe européen et particulièrement français et italien risque donc d'être le plus touché par l'arrêt de l'exportation de leurs produits en Russie. Certaines grandes marques du luxe avaient déjà décidé de fermer temporairement leurs magasins en Russie. Hermès avec ses trois boutiques a été le premier à faire ce choix, suivi par Chanel, LVMH et Kering.

Un marché modeste

La Russie et ses richissimes oligarques ont permis aux grandes maisons du luxe de s'implanter dans le pays, toutefois la part de ce marché reste modeste. LVMH qui compte 124 boutiques en propre en Russie, déclare y avoir réalisé à peine 2% de son chiffre d'affaires l'année dernière. Chanel est nettement moins présent avec 17 boutiques et le groupe Kering n’en possède que deux. Pour ce dernier, qui appartient à Bernard Pinault, le marché russe fait partie de ses marchés émergents dans la mesure où il représente à peine 1% de son chiffre d'affaires et 6% de ses ventes.

Les Russes fortunés achètent à Paris ou sur la Côte d'Azur

Le faible pourcentage du chiffre d'affaires du luxe en Russie s'explique par le fait que ces Russes fortunés réalisent leurs achats ailleurs dans le monde et pour beaucoup à Paris ou sur la Côte d'Azur où ils possèdent des propriétés. Mais puisque cette clientèle russe ne peut plus voyager, les ventes du luxe à l'étranger vont fatalement s'éroder.

