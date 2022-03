À Chisinau, les réfugiés ukrainiens se réunissent dans la cathédrale russe

Reportage

Face au soutien réaffirmé du patriarche de Moscou à Poutine, de plus en plus de prêtres orthodoxes appellent à quitter son patriarcat. L’Église ukrainienne, elle, est indépendante depuis quatre ans. RFI a rencontré des Ukrainiens réfugiés dans le pays voisin venus malgré tout se recueillir dans une cathédrale du patriarcat de Moscou.

Avec notre envoyée spéciale à Chisinau, Oriane Verdier

La majorité des fidèles qui gravissent les escaliers de la grande cathédrale de Chisinau sont Ukrainiens comme Julia venue avec sa fille. « Nous sommes passés devant cette église avec les enfants et vu la situation actuelle de l'Ukraine, nous avons décidé d’entrer pour prier pour nous et notre pays, pour la paix », explique-t-elle. « Je ne suis pas en état de témoigner de ce qu’il se passe. Ça me fait trop mal. »

Douleur supplémentaire, le soutien affiché par le patriarche Kirill, chef de l’Église orthodoxe russe, à la guerre menée par Moscou. Lena est arrivée d’Ukraine avec sa petite fille il y a deux jours. « Je suis baptisée de l’Église orthodoxe russe. L’Église orthodoxe ukrainienne est apparue récemment. C’est très dur. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Nous avons tous la même foi, nous sommes des frères ! En ce moment des endroits saints sont bombardés. C’est très dur », explique-t-elle à RFI. « Nous sommes de Dnipropetrovsk. On parle russe dans notre ville tout comme à Kharkiv. Les Russes tuent des Russes, on ne comprend pas comment c’est possible. C’est un grand péché. »

En Moldavie, l’Église dépendant du patriarcat de Moscou ne prend pas position. Celle rattachée au patriarcat de Roumanie, elle, appelle à prier pour les soldats ukrainiens.

