Guerre en Ukraine: en Moldavie, le conflit est dans toutes les têtes

Après l’Ukraine, la Moldavie voisine craint d'être la prochaine cible des troupes russes. Des forces de Moscou sont déjà sur le territoire, une bande séparatiste a déclaré son indépendance et se fait appeler la Transnistrie.

Avec notre envoyée spéciale à Varnita, Oriane Verdier

Aux portes du territoire séparatiste, le petit village de Varnița. C’est là que les troupes pro-russes ont arrêté leur avancée en 1992 après une guerre de plusieurs mois. Ici, une partie de la population ne regarde que les médias russes diffusés du côté transnistrien.

« Nous regardons les informations de Russie, les actualités. Ce que j’ai compris, c'est que des nationalistes terroristes ukrainiens attaquent la population pacifiste. Mais honnêtement, je ne sais pas quel côté dit la vérité. Chacun a son point de vue. Chaque nationalité se défend et a ses intérêts et toutes demandent d’être protégées par un État. C’est comme ça que je vois les choses », explique Valentina.

La guerre, un sujet tabou

La petite épicerie de Vica ne désemplit pas. Ici, on échange des plaisanteries et l’on ne parle pas de la guerre toute proche: « Chacun garde son opinion même si les gens sont bien différents ici. Personnellement, je coupe court à ce type de débat. Il y en a qui peuvent se battre. En tout cas, je ne pense pas que les Ukrainiens soient idiots. Comment est-ce qu’il pourrait réellement bombarder leur propre pays ? Non ! Je me rappelle de la situation que nous avons vécue ici… »

En 1992 déjà, Moscou présentait la guerre en Transnistrie comme une lutte contre des terroristes moldaves. À l'époque, le père de Vica avait pris les armes. Aujourd’hui, il est trop vieux et tous les hommes de sa famille sont partis à l’étranger.

