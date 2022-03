Guerre en Ukraine: pour le président polonais Andrzej Duda, Vladimir Poutine est capable de tout

La Russie a bombardé, ce dimanche 13 mars, une base militaire dans l’ouest de l’Ukraine, dans la région de Lviv, à moins d’une trentaine de kilomètres de la frontière avec la Pologne. À Varsovie, le président polonais Andrzej Duda s’est dit convaincu que Vladimir Poutine est capable de tout, même utiliser des armes chimiques. Dans une interview d’une dizaine de minutes à la BBC, il a déclaré que le monde n’avait pas connu une telle situation depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Avec notre correspondante à Varsovie, Sarah Bakaloglou

« Si vous me demandez si Poutine peut utiliser des armes chimiques, je pense qu’il est capable de tout. Il a déjà perdu cette guerre politiquement, et militairement il n’est pas capable de la gagner », a jugé le président polonais Andrzej Duda dans cette interview à la BBC.

Pour lui, si la Russie utilise des armes de destruction massive, cela va changer la donne. « Bien sûr, l’Otan et ses responsables menés par les États-Unis vont devoir s’asseoir autour d’une table et réfléchir sérieusement » à leur réponse, indique le président polonais, « car la situation va devenir dangereuse, non seulement pour l’Europe, mais pour le monde entier ».

On compte sur l'Otan

Interrogé sur les craintes des Polonais sur une potentielle invasion de la Pologne, Andrzej Duda a dit compter sur l’Otan et il a rappelé ces mots de l’ancien président Lech Kaczynski après l’invasion de la Géorgie en 2008 : « Aujourd’hui c’est la Géorgie, demain cela pourra être l’Ukraine puis les États baltes et un jour cela pourra être la Pologne ».

Ces derniers jours, les visites de hauts responsables américains, dont la vice-présidente Kamala Harris, se sont succédé à Varsovie, pour rassurer sur le soutien des États-Unis. « La sécurité de la Pologne est aussi la sécurité de l’Otan », a tenu à rappeler Andrzej Duda il y a quelques jours.

